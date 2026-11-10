سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در حدود ۳۵ کیلومتری شمال‌شرق منطقه لیما در عمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد گزارشی دریافت کرده است مبنی بر اینکه یک نفتکش در ساعت ۱۳:۳۸ به وقت گرینویچ، در حدود ۱۹ مایل دریایی (۳۵ کیلومتری) شمال‌شرق منطقه لیما در عمان هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

این سازمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که خدمه نفتکش در سلامت هستند و گزارشی از آلودگی زیست‌محیطی دریافت نشده است.

بر اساس این گزارش، فرمانده نفتکش قرار است با روشن شدن هوا، ارزیابی خسارات وارده به شناور را انجام دهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به کشتی ، عمان
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