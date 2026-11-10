مدیرعامل رجا با اختصاص روزانه ۸ واگن به مسیر تهران ـ شاهرود موافقت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - توسعه حمل‌ونقل ریلی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران در مسیر تهران به شهر‌های استان سمنان، محور دیدار استاندار سمنان با مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا بود؛ نشستی که با توافق برای اختصاص روزانه ۸ واگن مسافری به این مسیر و پیگیری تأمین منابع مالی مورد نیاز همراه شد.

در این دیدار، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان ومرتضی ملانژاد، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا، درباره راهکار‌های تقویت ناوگان مسافری، افزایش خدمات قطار و رفع محدودیت‌های موجود در جابه‌جایی مسافران گفت‌و‌گو کردند.

تسهیل تردد شهروندان، دانشجویان، کارکنان و سایر گروه‌های مسافر در مسیر ارتباطی استان سمنان با پایتخت از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

بر اساس توافق انجام‌شده، شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا با تأمین و اختصاص روزانه ۸ واگن مسافری برای تردد در مسیر تهران به گرمسار، سمنان و شاهرود و بالعکس موافقت کرده است؛ ظرفیتی که در صورت تحقق مقدمات اجرایی، می‌تواند بخشی از نیاز مسافران این مسیر پرتردد را پوشش دهد.

تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ورود واگن‌های جدید

یکی از محور‌های اصلی این توافق، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای فراهم‌کردن واگن‌های مسافری است. بر همین اساس مقرر شد استاندار سمنان موضوع تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع استان را برای شرکت تأمین‌کننده واگن پیگیری کند تا مقدمات اختصاص این ظرفیت ریلی فراهم شود.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که افزایش تقاضای سفر در محور تهران به شهر‌های استان سمنان، ضرورت تقویت ناوگان و ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی را بیش از گذشته نمایان کرده است. اختصاص واگن‌های جدید می‌تواند امکان جابه‌جایی تعداد بیشتری از مسافران را فراهم کرده و بخشی از محدودیت‌های موجود در سفر‌های ریلی را کاهش دهد.

دانشجویان و شاغلان در اولویت بهره‌مندی از ظرفیت جدید ریلی

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در این نشست توسعه خدمات ریلی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران را از مطالبات مهم مردم استان دانست و بر ضرورت به‌کارگیری ظرفیت‌های مالی و اجرایی برای رفع مشکلات این بخش تأکید کرد.

وی گفت:مسیر ریلی تهران، گرمسار، سمنان، دامغان و شاهرود از محور‌های مهم ارتباطی استان با پایتخت به شمار می‌رود و روزانه گروه‌های مختلفی از شهروندان، دانشجویان و کارکنان برای انجام امور تحصیلی، شغلی و اداری از این مسیر استفاده می‌کنند. تقویت ناوگان در این محور می‌تواند دسترسی این گروه‌ها به خدمات حمل‌ونقل عمومی را بهبود ببخشد.

استاندار سمنان، افزود:توافق صورت‌گرفته همچنین می‌تواند زمینه ارائه خدمات منظم‌تر و افزایش ظرفیت سفر‌های بین‌شهری را فراهم کند؛ موضوعی که در کنار تسهیل رفت‌وآمد مسافران، در ارتقای کیفیت خدمات عمومی و کاهش فشار بر سایر شیوه‌های حمل‌ونقل نیز اثرگذار خواهد بود.

کولیوند بیان کرد:با این حال، عملیاتی‌شدن اختصاص روزانه ۸ واگن به مسیر‌های ریلی استان سمنان به تحقق تأمین مالی پیش‌بینی‌شده و انجام تعهدات اجرایی طرف‌های توافق وابسته است. پیگیری تسهیلات ۳۰۰ میلیارد تومانی و فراهم‌شدن واگن‌های مورد نیاز، مراحل تعیین‌کننده برای تحقق این برنامه محسوب می‌شوند.

او ابراز کزد:در صورت اجرای کامل این توافق، ظرفیت تازه‌ای برای جابه‌جایی مسافران در محور تهران ـ گرمسار ـ سمنان ـ دامغان ـ شاهرود ایجاد خواهد شد؛ ظرفیتی که می‌تواند گامی در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم استان و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی در شرق و مرکز سمنان باشد.