باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد مقیمی عصر سه‌شنبه پس از بازدید از شرکت نیرو محرکه قزوین و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، ضمن اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این مجموعه در صنعت خودرو، اظهار کرد: نیرو محرکه یکی از واحد‌های مهم تامین کننده قطعات خودرو در کشور است که سه نوع گیربکس خودرو را تولید می‌کند.

وی با اشاره به بازدید از خط جدید مونتاژ گیربکس‌های دستی، افزود: این خط تولید با هدف افزایش کیفی محصولات و ارتقای سطح خدمات به صنعت خودروسازی راه‌اندازی شده و در حال حاضر مراحل تست گرم گیربکس‌های اتوماتیک آن با تکیه بر توان متخصصان داخلی در حال انجام است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه توسعه این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز ورود جدی این شرکت به تولید گیربکس‌های اتوماتیک باشد، تصریح کرد: در صورت تامین و ورود ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، این مجموعه توانایی دارد ظرفیت تولید گیربکس اتوماتیک را نیز به خطوط تولید خود اضافه کند.

مقیمی ادامه داد: تحقق این موضوع می‌تواند اطمینان خاطر بیشتری در زمینه تأمین نیاز‌های صنعت خودروی کشور، به ویژه در شرایط فعلی، ایجاد کند و وابستگی به تامین برخی قطعات و مجموعه‌های واسطه‌ای از خارج را کاهش دهد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید از واحد‌های صنعتی استان قزوین، به موضوع مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: برخی واحد‌های صنعتی از گذشته در زمینه کاهش مصرف انرژی و استفاده از ظرفیت‌های موجود فعالیت داشته‌اند و وزارت صمت نیز حمایت‌هایی را برای افزایش تولید و مدیریت مصرف انرژی این واحد‌ها دنبال کرده است.

مقیمی با اشاره به مشکلات یکی از واحد‌های صنعتی استان در زمینه تامین مواد اولیه و مسایل ارزی، خاطرنشان کرد: این مشکلات در جریان بازدید مطرح و مقرر گردید موضوع از طریق وزارت صمت و با همکاری مسوولان استانی جهت رفع موانع موجود، پیگیری شود.