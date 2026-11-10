باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - حسین‌زاده رئیس جمعیت هلال احمر، با اشاره به اهمیت اهدای خون در نجات جان بیماران گفت: مشارکت و حضور شهروندان نوع‌دوست در این برنامه، جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

حسین‌زاده ضمن قدردانی از تمامی اهداکنندگان خون و عوامل اجرایی این برنامه افزود: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه است که با استمرار آن می‌توان به تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند یاری رساند.

وی در پایان از همراهی و مشارکت مردم شهرستان درمیان در این اقدام خداپسندانه قدردانی کرد.