باشگاه خبرنگاران جوان - الهام یاوری روز سه‌شنبه آیین «روایت قله‌ها» برای تجلیل از مدال‌آوران المپیاد‌های علمی و رتبه‌های برتر کنکور استان ایلام، با قدردانی از همراهی آموزگاران و خانواده‌ها، اظهار کرد: پدران و مادران با مهر و فداکاری، پشتیبان فرزندان خود در مسیر علمی و موفقیت دانش‌آموزان برای کسب علم و دانش هستند.

وی افزود: هدف بنیادین در این راه، دستیابی به سلامت، سربلندی و اثرگذاری در مسیر انسانیت و حل نیاز‌های مردم کشور است.

رییس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با یادآوری دوران تحصیل خود در سال ۱۳۸۲ در یکی از دانشگاه‌های مطرح جهان، گفت: روزی در کنار صخره‌های بلند و امواج کوبنده اقیانوس، میان شکاف سخت سنگ‌ها گل سرخرنگی را دیدم که بر اثر برخورد مداوم آب‌ها روییده بود، بالندگی آن بوته خودرو در اوج آشفتگی محیط، پیام روشنی برای کوتاه نیامدن و پایداری در برابر امواج سختی‌ها بود.

یاوری بیان کرد: امروز دانش‌آموزان ایلامی نیز در آغاز این مسیر هستند و نباید از کمبود امکانات بهراسند، چراکه بالندگی حقیقی با تاب‌آوری و باور به توانایی‌های درونی شکل می‌گیرد.

تأکید بر بهره‌گیری از هوش و دانش برای گره‌گشایی از چالش‌های ملی

رییس پژوهشکده زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان نیز در این آیین، با تأکید بر اهمیت استمرار در مسیر دانش، گفت: طبیعت به ما آموخته که تکامل، حاصل چالش و مسیر‌های تدریجی است و برای دستیابی به موفقیت‌های بزرگ، هیچ مسیر میان‌بری وجود ندارد.

دکتر حسین بهاروند با بیان این‌که نگاه انسان به هستی تعیین‌کننده جایگاه اوست، اظهار کرد: شادی واقعی در مسیر یادگیری و خدمت به دیگران نهفته است و اگر نخبگان نگاه خود را از رقابت‌های فردی به سمت همکاری و اشتراک‌گذاری دانش تغییر دهند، شاهد افزایش آرامش و پویایی در فضای علمی خواهیم بود.

وی افزود: طبیعت بزرگترین معلم انسان است و همان‌گونه که رشته‌کوه زاگرس در طول تاریخ سدی نفوذناپذیر در برابر بیگانگان بوده، انسان نیز با صبوری و تداوم در مسیر آموزش و پژوهش، می‌تواند بر سخت‌ترین چالش‌ها پیروز شود و به قله‌های دانش دست یابد.

این دانشمند برجسته کشور با تشریح ابعاد شگفت‌انگیز انسان، بیان کرد: مغز انسان با وجود فضای محدود، جایگاه عشق، حافظه و پیچیده‌ترین محاسبات هستی است و دانش‌آموزان باید با بهره‌گیری از توانمندی‌های ذهنی و با نگاه موشکافانه به آفریده‌های پروردگار، برای حل مسائل کشور و گره‌گشایی از چالش‌ها گام بردارند.

بهاروند ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ با پیگیری اساتید دانشگاه شریف، برای بررسی مشکلات آموزشی و بهداشتی مناطق مرزی به ایلام آمدم و این تعامل‌ها به تشکیل آزمایشگاه ملی برای کشور انجامید و ثابت کرد که نگاه هدفمند به ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌تواند به دستاورد‌های کلان برای ایران اسلامی ختم شود.

وی تأکید کرد: شما دانش‌آموزان سرمایه‌های این سرزمین هستند، از شکست‌های احتمالی نهراسید و بدانید که تکامل علمی، یک روند تدریجی است.

رییس پژوهشکده زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان یادآور شد: دانش‌آموزان می‌توانند با تقویت اخلاق و رفاقت در محیط آموزشی، کیفیت دانش خود را ارتقا دهند تا به جایگاه شایسته در تراز جهانی برسیند.

رشد شاخص‌های آموزشی و المپیادی ایلام با تمرکز بر عدالت آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام نیز در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلم استان، اظهار کرد: با تکیه بر سیاست‌های کلان دولت و وزارت آموزش و پرورش در سه حوزه عدالت آموزشی، کیفیت‌بخشی و هویت‌بخشی، سال‌های درخشانی را در زمینه کسب موفقیت‌های ملی و جهانی پشت سر گذاشته‌ایم.

ایرج زینی‌وند با اشاره به دستاورد‌های دانش‌آموزان مدارس استعداد‌های درخشان «شهید بهشتی» و «فرزانگان» ایلام، افزود: درخشش دانش‌آموزان ایلامی در المپیاد‌های کشوری، از جمله رشته شیمی، و کسب رتبه‌های تک‌رقمی، زیر ۱۰۰ و زیر هزار در کنکور سراسری، نشان‌دهنده ظرفیت بالای نخبگان این دیار است.

وی گفت: هدف آموزش و پرورش، گذار از روش‌های حافظه‌محوری به سمت مهارت‌محوری و پیوند میان آموزش نظری و مهارت‌آموزی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام یادآور شد: در سال تحصیلی گذشته با برنامه‌ریزی، میانگین نمرات دروس نهایی استان در رشته ریاضی فیزیک ۱.۳۸ درصد و در سایر رشته‌ها ۹۴ صدم درصد افزایش یافت.

زینی‌وند تأکید کرد: برای سال تحصیلی جاری، تمرکز اصلی بر استقرار الگوی «مدرسه تراز» به عنوان کانون اصلی تحول، بازطراحی نظام توانمندسازی حرفه‌ای معلمان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور در محیط‌های آموزشی است.

وی گفت: کاهش شکاف آموزشی میان مناطق کم‌برخوردار و سایر مدارس از اولویت‌های راهبردی آموزش و پرورش استان است که با مشارکت خانواده‌ها و فرهنگیان محقق می‌شود.

آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیاد‌های علمی و رتبه‌های برتر کنکور استان ایلام با عنوان «روایت قله‌ها» با حضور الهام یاوری، معاون وزیر و رییس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، حسین بهاروند، چهره ماندگار علمی کشور و جمعی از مسئولان کشوری و استانی در باشگاه فرهنگیان شهر ایلام برگزار شد.

در این آیین، از پوستر مرحله دوم رویداد «مدرسه‌ساز» رونمایی شد و با اهدای یادبود، از برگزیدگان کنکور سراسری، نشان‌آوران المپیاد‌های علمی و رتبه‌های برتر کنکور سراسری با اهدای لوح سپاس و هدایا تجلیل شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان (سمپاد) صبح امروز به‌منظور بررسی وضعیت آموزشی مدارس تیزهوشان و حضور در چند برنامه فرهنگی وارد ایلام شد.

الهام یاوری در نخستین برنامه کاری خود در استان، با حضور در یادمان شهدای گمنام شهر ایلام، به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس و به‌ویژه شهیده دانش‌آموز «مهدیس حمیدی» ادای احترام کرد.

دیدار با مسئولان استانی، نشست با فرهنگیان، بازدید از مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین بررسی نیازمندی‌های مدارس استعداد‌های درخشان استان ایلام از دیگر محور‌های سفر یک‌روزه رئیس سازمان سمپاد به این استان اعلام شده است.

استان ایلام در دوران دفاع مقدس با تقدیم افزون سه هزار شهید، نقشی ماندگار در تاریخ پایداری کشور بر جا گذاشت که در این میان شهیده «مهدیس حمیدی» از جمله شهدای مظلوم دانش‌آموز در بمباران‌های هوایی دشمنان آمریکایی صهیونیستی در ماه مبارک رمضان به شمار می‌رود.

اکنون دو مرکز آموزشی دخترانه و پسرانه (متوسطه اول و دوم) زیر پوشش سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان (سمپاد) در استان ایلام فعالیت دارند.