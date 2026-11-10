نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انفجار سومین نفتکش متخلف در تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: شامگاه سه شنبه با انتشار این خبراعلام کرد: سومین نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز بعد از ظهر امروز با برخورد به مین دریایی منفجر شد.

بر اساس این گزارش، این نفتکش در منطقه شرق تنگه هرمز در حال سوختن بوده و دود حاصل از این انفجار و آتش سوزی آسمان تنگه هرمز را فراگرفته است.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: بعد از انهدام سامانه‌های راداری و کمک ناوبری ساحلی ارتش قاچاقچی آمریکا در جنوب تنگه هرمز این نفتکش‌ها با ریسک چند برابر از گذشته تلاش دارند از مسیر غیر قانونی تنگه هرمز عبور کنند که بدلیل تلاش برای عبور از مسیر‌های پر خطر و غیر قانونی، به مین‌های دریایی برخورد می‌کنند.

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، تنگه هرمز
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