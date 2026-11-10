باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه چه معنایی دارد؟ + فیلم

رونمایی از شهر جدید موشکی سپاه پاسداران نشان می‌دهد که نه تنهای ادعا‌های دشمن بی اساس است بلکه ساخت و ساز و تولید موشک به قوت خود باقی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر جزئیاتی از رونمایی شهر موشکی جدید سپاه پاسداران بررسی شد.

مطالب مرتبط
رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه چه معنایی دارد؟ + فیلم
young journalists club

اذعان رسانه آمریکایی به عملیاتی بودن شهر‌ها موشکی ایران + فیلم

رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه چه معنایی دارد؟ + فیلم
young journalists club

نگرانی رسانه‌های عبری از قابلیت‌های عملیاتی «خرمشهر ۴» + فیلم

رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه چه معنایی دارد؟ + فیلم
young journalists club

واکنش رسانه‌های خارجی به شهر موشکی سپاه + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
حمله چهارگانه یمن به عمق خاک عربستان + فیلم
۱۱۱۲

حمله چهارگانه یمن به عمق خاک عربستان + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
گلعلی بابایی: مجموعه ۱۲ جلدی «جاده جنگ» اثری ماندگار در ادبیات داستانی کشور است + فیلم
۸۸۵

گلعلی بابایی: مجموعه ۱۲ جلدی «جاده جنگ» اثری ماندگار در ادبیات داستانی کشور است + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
افزایش نرخ خودرو با دو مؤلفه حقوق ورودی و قیمت‌گذاری + فیلم
۷۶۰

افزایش نرخ خودرو با دو مؤلفه حقوق ورودی و قیمت‌گذاری + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
تصاویر نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار دادن خودرو‌های زرهی و تجهیزات مزدوران سعودی + فیلم
۷۰۲

تصاویر نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار دادن خودرو‌های زرهی و تجهیزات مزدوران سعودی + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در تأسیسات نفتی صنعا پس از حملات سعودی + فیلم
۶۸۰

آتش‌سوزی گسترده در تأسیسات نفتی صنعا پس از حملات سعودی + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha