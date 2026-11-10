رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه چه معنایی دارد؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0628\u0647 \u0648\u0642\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0634\u062f.\n