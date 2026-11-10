امیرحسین محمودی، ستاره جوان پرسپولیس، با انتشار پیامی از کادرفنی، مدیریت باشگاه و هواداران تیم عذرخواهی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین محمودی بازیکن ۲۰ ساله پرسپولیس که پس از دیدار با فجرسپاسی، در واکنش به خط خوردن از تیم ملی، مصاحبه‌ای علیه مدیریت باشگاه پرسپولیس کرده بود، از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کرد.

امیر حسین محمودی در صفحه شخصی خود نوشت:« وینگر جوان پرسپولیس گفت: سلام و عرض ادب خدمت هواداران پرسپولیس بزرگ از روزی که فوتبال را شناختم و لباس ورزشی به تن کردم، پیراهنی جز پیراهن پرسپولیس نپوشیدم. عشق به پرسپولیس همیشه در قلب منه. بعد از بازی با فجر به دلیل فشار زیادی که تحمل می‌کردم، صحبت‌هایی انجام دادم که در این مقطع درست و به نفع تیم نبود. اگر حرف‌های من باعث ناراحتی شما هواداران، مدیریت باشگاه و کادر فنی شد، از همه عذرخواهی می‌کنم. برای من همیشه موفقیت و آرامش پرسپولیس از هر چیزی مهم‌تر است. به امید تکرار موفقیت‌های بزرگ کنار همدیگر.»

او امروز با تصمیم مهدی تارتار از تمرین گروهی پرسپولیس کنار رفته بود.