باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور اظهار داشت: تردد در محورهای شمالی کشور از جمله چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه تهران ـ شمال و قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است؛ این در حالی است که برخی محورهای مواصلاتی کشور با ترافیک سنگین و بارش باران و مه‌گرفتگی همراه هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه تهران ـ شمال و همچنین آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

وی افزود: با وجود روان بودن تردد در محورهای شمالی، در ارتفاعات محورهای چالوس و فیروزکوه مه‌گرفتگی گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: ترافیک در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در محدوده حدفاصل گرمدره تا پایانه شهید کلانتری، آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده‌های گلشهر و پل فردیس و همچنین آزادراه تهران ـ ساوه در محدوده حدفاصل فیروزبهـرام تا نسیم‌شهر سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور تهران ـ شهریار نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی درباره شرایط جوی محورهای مواصلاتی نیز بیان کرد: بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی از محورهای استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی مشاهده می‌شود.

محرابی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کنند.