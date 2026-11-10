شرکت خدمات و لجستیک دریایی شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد یکی از شناورهایش در پی حمله‌ای در آب‌های سرزمینی امارات در خلیج فارس آسیب دیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شرکت «ادنوک لجستیک و خدمات» اعلام کرد یکی از شناور‌های متعلق به این شرکت روز سه‌شنبه در پی حمله‌ای در آب‌های امارات در خلیج فارس آسیب دیده است.

این شرکت که بازوی لجستیک دریایی شرکت ملی نفت ابوظبی محسوب می‌شود، در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی امارات (وام) منتشر کرد، اعلام کرد حمله بعدازظهر سه‌شنبه رخ داده است.

در این بیانیه آمده است که تلاش تیم‌های مربوطه برای رسیدگی به حادثه همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی پس از دریافت منتشر خواهد شد.

شرکت ادنوک جزئیاتی درباره هویت شناور آسیب‌دیده یا عامل حمله ارائه نکرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: امارات ، حمله به کشتی
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