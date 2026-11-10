باشگاه خبرنگاران جوان - دوستی یکی از ارزشمندترین بخش‌های زندگی است که با اعتماد، همراهی و تجربه‌های مشترک معنا پیدا می‌کند. بسیاری از تجربه‌های خوب زندگی زمانی لذت‌بخش‌ می‌شوند که آن‌ها را با دوستانمان به اشتراک بگذاریم. گاهی یک پیشنهاد ساده یا معرفی یک فرصت تازه می‌تواند آغازگر تجربه‌ای مشترک و شکل‌گیری خاطره‌ای ماندگار باشد.

کمپین «سوپرلیگ بلو» برمبنای همین ارزش طراحی شده است؛ جایی که دعوت از دوستان، فراتر از یک معرفی ساده، به فرصتی برای رقابت، هیجان و کسب جایزه تبدیل می‌شود. در این لیگ، هر دعوت موفق یک قدم برای نزدیک‌شدن به قهرمانی است و دوستان می‌توانند بخشی از مسیر موفقیت یکدیگر باشند.

سوپرلیگ بلو از ۱۶ تا ۳۰ آبان، به مدت ۱۵ روز برگزار می‌شود و کاربران بلو می‌توانند با کد دعوت خود دوستانشان را به بلو یا بلوجونیور دعوت کنند و پس از اتمام موفقیت‌آمیز فرایند بازشدن حساب توسط دوستانشان، وارد رقابت شوند.

بنابراین در این کمپین، تنها کاربران بلو می‌توانند کد دعوت خود را به اشتراک بگذارند اما فرقی نمی‌کند دوستی را به بلو یا به بلوجونیور دعوت کنند. تعداد دعوت‌های موفق هر کاربر معیار اصلی رتبه‌بندی است و کاربران بر اساس عملکرد خود در جدول رقابت قرار می‌گیرند. دعوت موفق، یعنی فرایند بازشدن حساب توسط دوستی که او را دعوت کرده‌اید به طور کامل انجام شود.

جوایز نقدی این رقابت برای ۱۰۰ نفر برتر در نظر گرفته شده است. نفر اول ۵۰۰ میلیون تومان، نفر دوم ۴۰۰ میلیون تومان و نفر سوم ۳۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت می‌کنند. همچنین به نفرات چهارم تا دهم، هرکدام ۲۰۰ میلیون تومان و به نفرات یازدهم تا صدم، هرکدام ۵۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد.

در این کمپین علاوه بر جوایز نقدی، بلوکارتی با رنگ جدید «آلبالویی» برای ۱۰ هزار نفر اول این رقابت در نظر گرفته شده است که پس از اعلام نتایج برای این گروه از کاربران قابل سفارش است.

رقابت برای رسیدن به رتبه‌های بالاتر

کاربران در طول کمپین می‌توانند تعداد دعوت‌های موفق خود را از طریق بلوکلاب در اپلیکیشن بلو و همچنین صفحه اختصاصی کمپین مشاهده کنند. رتبه کاربران در جدول رقابت نیز به‌روزرسانی می‌شود تا هر شرکت‌کننده بتواند جایگاه خود را در مسیر رسیدن به رتبه‌های بالاتر دنبال کند.

در صورتی که دو یا چند کاربر تعداد دعوت موفق یکسانی داشته باشند، رتبه بهتر به کاربری تعلق می‌گیرد که دعوت‌شونده‌های او زودتر برای باز کردن حساب اقدام کرده باشند. بنابراین، زمان تکمیل فرایند باز کردن حساب توسط دعوت‌شونده‌ها نیز در تعیین جایگاه نهایی کاربران نقش دارد.

سوپرلیگ بلو با جوایز نقدی و بلوکارت آلبالویی، تلاش می‌کند تجربه دعوت از دوستان را به فرصتی تازه تبدیل کند؛ فرصتی که در آن هر دعوت موفق می‌تواند شما را یک قدم به قهرمانی نزدیک‌تر کند.