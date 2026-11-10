رئیس راهداری ساوجبلاغ از ریزش حجم عظیمی از سنگ در محور جدید هشتگرد – طالقان بر اثر بارش باران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن مهدی‌پور، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ساوجبلاغ گفت: بر اثر بارش شدید باران در روز گذشته، حجم عظیمی از سنگ به سطح جاده جدید هشتگرد – طالقان ریزش کرد.

وی مطرح کرد: با حضور نیرو‌های راهداری شهرستان، عملیات پاکسازی مسیر و جمع‌آوری سنگ‌های ریزشی انجام شد. با توجه به انسداد مسیر و اقدامات انجام‌شده، این حادثه خسارت جانی به دنبال نداشت.

مهدی‌پور با بیان اینکه، اما حجم بالای سنگ‌های ریزشی موجب وارد آمدن خسارت به رویه راه در محدوده‌ای به طول حدود ۱۰۰ متر شد، بر آمادگی نیرو‌های راهداری برای مدیریت حوادث ناشی از شرایط جوی تاکید کرد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ساوجبلاغ در پایان سخنان خود از رانندگان خواست با توجه به احتمال ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، با احتیاط بیشتری تردد کنند.