مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور گفت: سامانه بارشی جدیدی در جنوب کشور از فردا چهارشنبه واردمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب عمده رگبارهای ناشی از موج بارشی فعلی در مناطق شمال شرق کشور رخ می‌دهد و ساکنان شهرهای نیشابور، درگز، کلات، چناران، گلبهار، فریمان، مشهد، سفیدسنگ، نصرآباد، تربت‌جام و تایباد باید توجه ویژه‌ای به بارندگی‌ها داشته باشند و ترجیحاً از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: این سامانه بارشی غروب و اواخر وقت سه‌شنبه از کشور خارج می‌شود و در پی فعالیت آن، بامداد چهارشنبه (۲۰ آبان) هوای سردی در استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی پیش‌بینی می‌شود.

ورود و فعالیت سامانه بارشی جدید در جنوب کشور

وی با اشاره به ورود موج بارشی جدید از سمت میانه خلیج فارس، اظهار کرد: بلافاصله پس از خروج سامانه فعلی، باید منتظر نفوذ موج جدید بارش‌ها از این منطقه باشیم.

وی یادآور شد: استان‌های بوشهر، فارس و کرمان روز چهارشنبه (۲۰ آبان) تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و احتمال وقوع رگبار، آب‌گرفتگی و جاری شدن روان‌آب در این مناطق وجود دارد.

وی با اشاره به مناطق در معرض بارش‌های این سامانه، گفت: برازجان، شهر بوشهر، فراشبند، فیروزآباد، کازرون، شیراز، سعادت‌شهر و خرامه در استان‌های بوشهر و فارس در پیشانی فعالیت این موج بارشی قرار دارند.

فعالیت‌های دریایی خلیج فارس متوقف شود

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی همچنین با اشاره به وضعیت جوی خلیج فارس در روز چهارشنبه، تصریح کرد: تمام فعالیت‌های شیلاتی و تفریحی در سواحل استان‌های بوشهر و هرمزگان باید در روز چهارشنبه (۲۰ آبان) به دلیل توفانی شدن خلیج فارس تعطیل شود.

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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