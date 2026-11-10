فرمانده انتظامی شیراز از شناسایی و دستگیری سریع متهمان پس از انتشار کلیپ درگیری در فضای مجازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شیراز از شناسایی و دستگیری هفت نفر از عاملان نزاع و درگیری خیابانی با سلاح سرد در بلوار باهنر این شهر خبر داد.

او اظهار کرد: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی از وقوع نزاع و درگیری خیابانی با سلاح سرد در بلوار باهنر شیراز، ماموران انتظامی بلافاصله برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

رستمی افزود: ماموران با همکاری پلیس امنیت عمومی استان فارس، افراد دخیل در این درگیری را شناسایی و هر هفت متهم را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

رستمی با هشدار به برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، از جوانان و نوجوانان خواست در مواجهه با اختلافات و ناهنجاری‌های اجتماعی، خویشتن‌داری و سعه‌صدر داشته باشند و از هرگونه اقدام خودسرانه برای حل اختلافات شخصی خودداری کنند.

او تاکید کرد: شهروندان برای پیگیری و حل اختلافات باید از مسیر‌های قانونی و مراجع قضایی اقدام کنند.

منبع: پلیس فارس