باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه برنامه‌ریزی اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به ریاست دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد و آخرین اقدامات و تمهیدات دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی ایران از این اجلاس مورد بررسی قرار گرفت.

عارف در این نشست با اشاره به راهبرد دولت برای توسعه و تعمیق روابط با کشور‌های منطقه و ایفای نقش مؤثرتر در سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای، اظهار کرد: هدف از برگزاری اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی، فعال‌سازی این سازمان منطقه‌ای و ارتقای سطح تعامل و همکاری میان اعضای آن است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیشینه طولانی شکل‌گیری سازمان اکو و ظرفیت‌های آن برای گسترش همکاری میان کشور‌های عضو، بر ضرورت احیای ظرفیت‌ها و تقویت جایگاه این سازمان در مناسبات منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: «باید سازمان اکو را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم.»

بررسی آخرین تمهیدات ایران برای میزبانی اجلاس سران اکو

در این نشست که با حضور رئیس دفتر رئیس‌جمهور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و راه و شهرسازی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، سرپرست معاونت سیاسی دفتر رئیس‌جمهور و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، آخرین وضعیت برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی برای میزبانی از اجلاس سران کشور‌های عضو اکو بررسی شد.

مسئولان کارگروه‌های تخصصی گزارشی از اقدامات انجام‌شده، روند آماده‌سازی مقدمات اجلاس و هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان دستگاه‌های مسئول ارائه کردند.

همچنین آمادگی کشور برای میزبانی از سران کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی تشریح شد و ضرورت هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد مورد تأکید قرار گرفت.

در این جلسه، جایگاه منطقه‌ای، بین‌المللی و تمدنی ایران به‌عنوان یکی از ملاحظات مهم در برنامه‌ریزی و میزبانی اجلاس مورد توجه قرار گرفت.

تأکید عارف بر تقویت نقش سازمان‌های منطقه‌ای در توسعه همکاری‌ها

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر رویکرد دولت در گسترش مناسبات با کشور‌های منطقه، تقویت همکاری در چارچوب سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای را از محور‌های سیاست دولت برشمرد.

عارف با بیان اینکه برگزاری اجلاس سران اکو باید در خدمت فعال‌سازی ظرفیت‌های این سازمان باشد، بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت میزبانی ایران برای ارتقای تعامل میان کشور‌های عضو تأکید کرد.

وی احیای ظرفیت‌های سازمان همکاری اقتصادی و تقویت نقش آن در مناسبات منطقه‌ای را از اهداف برگزاری این اجلاس دانست.

در این نشست، آخرین گزارش‌های کارگروه‌های تخصصی و تمهیدات دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی از اجلاس سران اکو مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای برگزاری مطلوب این رویداد تأکید شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت