باشگاه خبرنگاران جوان-حجت‌الاسلام والمسلمین سید ناصرالدین نوری‌زاده سه‌شنبه ۱۹ آبان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم که با حضور استاندار برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای مسیر مبارزه با استکبار اظهار کرد: چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور هزاران نفر از علاقه‌مندان در مراحل شهرستانی و استانی آغاز شد و پس از برگزاری مرحله نیمه‌نهایی، برگزیدگان به مرحله نهایی راه یافتند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری این دوره از مسابقات در زاهدان افزود: با توجه به برخی ملاحظات و شرایط موجود، تصمیم گرفته شد محل برگزاری مسابقات تغییر کند و پس از بررسی استان‌های پیشنهادی، قم به‌عنوان میزبان انتخاب شد. از آنجا که پنجمین دوره مسابقات معارفی نیز قرار است در قم برگزار شود، مقرر شد چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیز در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شود.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه قم از ظرفیت‌های برجسته علمی، دینی و فرهنگی برخوردار است، تصریح کرد: قم شهر معنویت، قرآن، علما و مردمی متدین است و با هویت انقلاب اسلامی پیوندی عمیق دارد. از این رو، میزبانی این رویداد قرآنی می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان و ایجاد انس و ارتباط بیشتر مردم با قرآن کریم باشد.

نوری‌زاده با اشاره به تأکید رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بر میزبانی قم بیان کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی نیز در دیدار با استاندار بر ظرفیت قم برای میزبانی این مسابقات و بهره‌گیری از این فرصت در راستای گسترش ارتباط مردم با قرآن تأکید کرده است.

وی در ادامه با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه فعالیت‌های قرآنی گفت: از جمله این مطالبات، تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم و تبدیل قرآن به کتاب زندگی مردم است؛ به این معنا که آموزه‌های قرآن در مناسبات، رفتار، گفتار و مواضع اجتماعی ما جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با اشاره به تعدد برنامه‌های قرآنی سازمان اوقاف در سال جاری اظهار کرد: امسال از نظر تعداد رویدادهای قرآنی، سال پرکاری برای سازمان است. مسابقات «رویش» ویژه نوجوانان زیر ۱۸ سال را برگزار کردیم که در جریان آن حدود ۳۰۰ دانش‌آموز مستعد از سراسر کشور شناسایی شدند و مرحله نهایی این رقابت‌ها از پانزدهم تا هفدهم شهریور ماه در آستان امامزاده عبدالله(ع) تهران برگزار شد و برگزیدگان آن مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در کنار مسابقات معارفی که پنجمین دوره آن در قم برگزار می‌شود، چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم و همچنین چهل‌وسومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم را نیز در برنامه داریم. با توجه به شرایط موجود، احتمال دارد مسابقات بین‌المللی به‌صورت مجازی و غیرحضوری برگزار شود.

نوری‌زاده با تأکید بر تداوم فعالیت‌های قرآنی سازمان در شرایط دشوار و حتی جنگی گفت: بنا داریم هیچ‌یک از برنامه‌ها و مسابقات قرآنی سازمان اوقاف را به دلیل شرایط پیش‌آمده متوقف یا دچار تغییر نکنیم و مأموریت‌های قرآنی خود را با قوت ادامه دهیم.

وی با قدردانی از استاندار قم، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، خواستار همراهی و پشتیبانی همه مجموعه‌ها برای برگزاری مطلوب چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم د ر قم شد.

اکبر بهنام‌جو،استاندار قم هم با اشاره به موضوع میزبانی قم در چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اظهار کرد: برگزاری مسابقات کشوری قرآن در قم فرصت ارزشمندی است و باید از این فرصت طلایی به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی افزود: لازم است از یک هفته تا ۱۰ روز پیش از آغاز مسابقات، فضای شهر قم رنگ‌وبوی قرآنی بیشتری پیدا کند و با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم و زائران از این رویداد فراهم شود.

استاندار قم با قدردانی از مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه برای حضور در استان و پیگیری برگزاری این مسابقات گفت: امیدواریم با همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف، بتوانیم این رویداد مهم را به شایستگی برگزار کنیم.

برگزاری مسابقات سراسری معارف قرآن کریم در قم، فرصتی ارزشمند برای توسعه فعالیت‌های قرآنی استان است

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری هم در این جلسه هم با قدردانی از توجه و حمایت استاندار از برنامه‌های قرآنی و فرهنگی اظهار کرد: با عنایت و حمایت مسئولان استان، این توفیق حاصل شد که میزبانی مسابقات سراسری معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه به قم واگذار شود.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد قرآنی افزود: برگزاری این مسابقات در قم، فرصت ارزشمندی برای استان است و امیدواریم با همکاری و همراهی مجموعه مدیران و دستگاه‌های اجرایی، بتوانیم این رویداد بزرگ را به بهترین شکل برگزار کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه برگزاری شایسته مسابقات نیازمند مشارکت و پشتیبانی همه بخش‌هاست، تصریح کرد: این برنامه کاری بزرگ و سنگین است و انتظار داریم مدیران و مسئولان استان در کنار مجموعه برگزارکننده باشند و برای تحقق هرچه بهتر آن همکاری کنند.

اسکندری در پایان از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نوری‌زاده، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این جلسه تشکر کرد و گفت: در ادامه، توضیحات لازم درباره ابعاد و برنامه‌های مسابقات ارائه خواهد شد تا با هماهنگی و هم‌افزایی مجموعه‌های اجرایی، زمینه برگزاری مطلوب این رویداد فراهم شود.

منبع:روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم