باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد وزیران خارجه گروه هفت در نشست پاریس بر ضرورت جلوگیری از ایجاد «خلأ امنیتی» در لبنان پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل توافق کرده‌اند.

وی پس از این نشست گفت اعضای گروه هفت همچنین بر لزوم حرکت سریع به‌سوی ایجاد یک ساختار امنیتی جدید، پس از پایان مأموریت نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در پایان سال جاری میلادی تأکید کرده‌اند.

با این حال، بارو اذعان کرد که درباره جایگزین نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) هیچ توافق مشخصی حاصل نشده است. این نیرو از سال ۱۹۷۸ در لبنان مستقر است و اکنون حدود هفت هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی از نزدیک به ۵۰ کشور را در اختیار دارد.

شورای امنیت سازمان ملل سال گذشته و در پی فشار‌های آمریکا، به پایان مأموریت یونیفل در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ رأی داد.

وزیر خارجه فرانسه ابراز امیدواری کرد که طرف‌ها در نهایت به توافقی دست یابند و گفت هدف مشترک احیای یک دولت قدرتمند است که انحصار استفاده از سلاح را در اختیار داشته باشد.

وی افزود چنین دولتی باید توانایی تأمین امنیت و رفاه همه جمعیت‌ها و گروه‌های مختلف در لبنان را داشته باشد.

منبع: الجزیره