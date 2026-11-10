اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمة الزهرا سلام‌الله‌علی‌ها در زینبیه و در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها امشب (سه شنبه ۱۹ آبان) از طرف حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این مراسم که در زینبیه (س) و در جوار محل عروج رهبر شهید انقلاب با حضور قشر‌های مختلف مردم و جمعی از مسئولان برگزار گردید، ابتدا آقای سید احمد مقیمی از قاریان ممتاز کشوری آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت کرد و سپس آقای عباس حیدرزاده به نوحه‌سرایی پرداخت. 

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اصلانی در سخنانی با اشاره به فضیلت اعمال و اذکاری که منتسب به حضرت زهرا (س) می‌شوند و زمینه‌ساز خیر و برکت کثیر می‌گردند، گفت: خداوند متعال اراده کرده است که نرم‌افزار این عالم در مسیر پیش‌رو به سوی ظهور، طرح حضرت زهرا (س) باشد که همان استقرار دین الهی و دستورات پیامبر اسلام (ص) و خاندان عصمت و طهارت (ع) است.

همچنین آقای حاج منصور ارضی در رثای حضرت صدیقه کبری (س) به روضه خوانی و مداحی پرداخت. مراسم عزاداری ایام فاطمیه (س) از طرف رهبر انقلاب اسلامی که از نماز مغرب و عشاء آغاز می‌شود، تا شامگاه شنبه ۲۳ آبان ادامه خواهد داشت.

اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا (س)

اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا (س)

منبع: صدا و سیما 

برچسب ها: ایام فاطمیه ، شهادت حضرت فاطمه زهرا
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