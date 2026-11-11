باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مجید اکبرشاهی، رئیس مرکز سیمرغ درباره وظایف رسانه اعم از رسانه ملی در معرفی و شناساندن قهرمانان و الگو‌های کشور برای نسل جوان گفت: طبیعتاً یکی از وظایف رسانه معرفی الگو‌های عینی و واقعی زندگی برای نسل‌های مختلف بخصوص نسل جوان است. قطعاً ما در حوزه‌های مختلف می‌توانیم این الگو‌ها را معرفی کنیم، که یکی از این حوزه‌ها معرفی الگو‌های نیرو‌های مسلح است.

اکبرشاهی با بیان اینکه معرفی الگو‌ها محدود به حوزه مقاومت و دفاعی نیست و شامل حوزه‌های علمی، صنعتی، کشاورزی، اقتصادی و... می‌شود، افزود: کمااینکه ما مجموعه‌ای در حال تولید داریم که به معرفی الگو‌های اقتصادی می‌پردازد. هرچند با توجه به شرایط کنونی که به سر می‌بریم توجه به حوزه ایثار و گذشت نیرو‌های مسلح ما را به سمت معرفی این الگو‌ها هدایت خواهد کرد، تا از این گردنه تاریخی به سلامت عبور کنیم و در تثبیت ابرقدرت بودن جهان قدم برداریم.

رئیس مرکز سیمرغ حجم مستند‌های تولید شده با موضوع شهدای جنگ تحمیلی اخیر و بعثت مردم و حوزه مقاومت را قابل قبول توصیف کرد و گفت: حجم مستند‌های تولید شده در این مرکز، حجم زیادی است. فقط در حوزه مقاومت و جنگ تحمیلی اخیر چند مستند تک قسمتی در دستور کار قرار دارد. بجز مستند «نقاش آسمان»، یک مجموعه روایت جنگ به کارگردانی آقای خالقی در حال تولید است. همچنین، مجموعه‌ای به تهیه‌کنندگی آقای هیودی و مدیریت آقای مهدی همایون‌فر در حال تولید است، که در این مستند کارگردانان مختلف در سه بخش روایتگر شهدا، افراد شاخص نظامی و اتفاقات جنگ هستند. مستند‌های دیگری با موضوع حضور مردم در دفاع از کشور و با عنوان «بعثت عشایر» در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه میزان تولیدات مرکز سیمرغ نسبت به سایر مجموعه‌ها از جمله شبکه‌ها چند برابر است؛ چون مرکز سیمرغ ماموریت دارد تولیدات خود را به تمام شبکه‌ها برساند، توضیح داد: در معاونت سیما مرکز سیمرغ مرکز تولیدی صرف است، که به شکل تخصصی در حال تولید است. در این مرکز حجم تولید به نسبت سایر مجموعه بالاست. طبیعتاً سایر مجموعه‌ها از جمله شبکه‌ها بر حسب نیاز و اولویت‌های خود اقدام به تولید می‌کنند، اما حجم تولید مختص به یک شبکه است.

اکبرشاهی ادامه داد: از طرفی، در مرکز طرح و برنامه سیما تولیدات هر کدام از مجموعه‌ها مدیریت و دروازه‌بانی می‌شود. یعنی اگر بناست راجع به یک موضوع مستند تولید شود، هر کدام از این طرح‌ها در مرکز طرح و برنامه جمع شده، تا رصد و تطبیق صورت گیرد و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

رئیس مرکز سیمرغ در بخش دیگر گفت‌و‌گو به اقدام این مرکز در ثبت و ضبط تاریخ شفاهی اشاره کرد و افزود: از آنجایی که ما به واقعه جنگ نزدیک هستیم، باید حجم تولید و تاریخ شفاهی‌مان بالا ببریم؛ چون هرچه از موضوع فاصله بگیریم، ممکن است واقعه دستخوش تغییر شود؛ لذا بخشی از ماموریتِ ثبت و ضبط تاریخ شفاهی به مرکز سیمرغ محول شده است. یعنی کار‌هایی انجام می‌شود که امروز منجر به اثر قابل پخش تلویزیونی نخواهد شد. این کار‌ها اصطلاحاً تاریخ شفاهی هستند و برای ثبت در تاریخ انجام می‌شود. جنس این تولیدات هم مکتوب است، هم تصویری و صوتی.

وی ادامه داد: این مصاحبه‌های تصویری که تاریخ شفاهی هستند، ممکن است بعد‌ها به منبع مستند تبدیل شوند. به همین دلیل، ما هم از لحاظ بضاعت مالی و هم از لحاظ نیروی انسانی و زمانی اینگونه نیست که بگوییم تمام پرونده جنگ ۱۲ روزه را بسته‌ایم و می‌خواهیم پرونده جنگ تحمیلی سوم را آغاز کنیم. کمااینکه هنوز راجع به جنگ هشت ساله قصه‌ها و روایت‌های ناب وجود دارد. بعضی موضوعات مانند تجاوز دشمن به پایگاه علمی کشور باید سریع ضبط و ثبت شود. باید با شاهدان عینی رخداد مصاحبه شود. بخشی از این کار‌ها در حال انجام است.

اکبرشاهی در پاسخ به این سوال که از لحاظ قالب رسانه‌ای ما در کدام گونه ضعف در روایت داریم و جا دارد بیشتر به اتفاقات جنگ بپردازیم؟ توضیح داد: به‌نظرم مستند یکی از بهترین قالب‌هایی است که می‌توان اتفاقات جنگ را عرضه کرد؛ چون مستند یعنی در واقعیت بودن، روایت بدون دخالت و عمیق. این در حالی است که نمایش ممکن است دستخوش تغییرات دراماتیک و قصه شود. البته هر کدام از قالب‌ها کارکرد خود را دارند. قطعاً وقتی اتفاقی به این عظمت در کشور رخ می‌دهد و مردم مبعوث و نیرو‌های مسلح کشور را به نقطه عالی می‌رسانند، طبیعتاً ما هم به گزارش خبری، مجموعه نمایشی، برنامه تلویزیونی و مستند نیاز داریم.

رئیس مرکز سیمرغ با تاکید بر ساخت هرچه بیشتر مستند‌های جنگ خاطرنشان کرد: به‌نظرم حوزه مستند جای کار بیشتری دارد و اکنون با وجود این حجم تولیدات ولی مستند همچنان جزو قالب‌هایی است که می‌توانیم به آن اتکا کنیم. لازم و واجب است سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت گیرد. در حوزه نمایشی نیز علاوه بر مجموعه «سرو، سپید سرخ» در سیمافیلم، یک مجموعه نمایشی را با موضوع روایت قصه‌هایی در پارک در دستور کار قرار داده‌ایم. موضوع درباره اتفاقاتی است که در پارک و در زمان جنگ رخ می‌دهد. همچنین مجموعه‌ای به زودی پخش خواهد شد، که شامل قصه‌های یک آپارتمان است، که محل روایت قصه در جنگ می‌گذرد. سیدجواد رضویان، امیرحسین رستمی، مهدی هاشمی و مریم سعادت از بازیگران سریال هستند.