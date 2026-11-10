باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران جلسه کمیته فنی بذور گندم و جو کشور که به صورت وبیناری برگزار شد، گفت: در سال زراعی جاری ۴ هزار تن بذر گندم برای کشت در اختیار بهره‌برداران استان قرار گرفته و برای سال زراعی آینده نیز تولید بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ تن بذر گندم برنامه‌ریزی شده است.

او با تأکید بر اهمیت تأمین بذر گواهی‌شده و مناسب در پایداری تولید، افزود: تأمین بذر سالم و گواهی‌شده، زیربنای افزایش بهره‌وری، تحقق امنیت غذایی و حمایت از بخش کشاورزی است و توسعه تولید بذر در استان، نقش مستقیمی در کاهش وابستگی، تقویت اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری تولید کشاورزی دارد.

بر اساس این گزارش، در جلسه کمیته فنی بذور گندم و جو کشور، ظرفیت‌های تولید بذر استان مازندران، نیاز سال زراعی آینده و نقش شرکت‌های خصوصی در تأمین بذر گندم و جو بررسی و بر پیگیری هماهنگ برنامه‌های بذری تأکید شد.