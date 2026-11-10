باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از یکی از شهرهای موشکی راهبردی نیروی هوافضای سپاه، از تسلیحات جدید به‌ویژه یک موشک شگفتی‌ساز رونمایی کرد؛ اقدامی که در ادامه روند خودکفایی و پیشرفت موشکی ایران، از برداشته شدن محدودیت‌های برد و ارتقای قدرت تخریب سرجنگی موشک‌ها حکایت دارد.

این تحولات در چارچوب دکترین جدید دفاعی کشور و دستور پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به هر سطح از تهدید دنبال می‌شود. سرلشکر عبداللهی نیز با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هشدار داد که هرگونه خطای رژیم صهیونیستی با پاسخ قاطع ایران و نابودی این رژیم روبه‌رو خواهد شد.