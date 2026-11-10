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رسوایی رسانه‌های ضدایرانی با اعتراف نماینده کنگره آمریکا به نقش پنتاگون در جنایت میناب + فیلم

پس از اعتراف نماینده کنگره آمریکا درباره نقش این کشور در حمله به مدرسه میناب و کشته شدن ۱۶۸ دانش‌آموز، سکوت رسانه‌های ضدایرانی بار دیگر بر طبل رسوایی آنها می کوبد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های نخست جنگ، هم‌زمان با انتشار خبر شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز در مدرسه میناب، برخی شبکه‌های فارسی‌زبان ضدایرانی به‌جای پرداختن به مسئولیت عامل حمله، روایت‌هایی برای متهم کردن نیرو‌های مسلح کشور مطرح کردند. اما گزارش‌های تحقیقی رسانه‌های آمریکایی و بین‌المللی، از جمله بررسی بقایای موشک تاماهاوک و تصاویر ماهواره‌ای، به نقش آمریکا در این حمله اشاره کردند.

اکنون با مطرح شدن اعتراف‌هایی از سوی یک نماینده کنگره آمریکا درباره نقش وزیر جنگ و پنتاگون در این جنایت، رسانه‌هایی که پیش‌تر روایت‌های مختلفی علیه ایران منتشر می‌کردند، در برابر این موضوع سکوت کرده‌اند. این واکنش، تناقض آشکار میان ادعای دلسوزی آنها برای مردم ایران و تلاششان برای سرپوش گذاشتن بر جنایت آمریکا در میناب را نشان می‌دهد.

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