سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد حملات عربستان به یمن موجب شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد عربستان سعودی ۱۰۹ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق مختلف یمن طی ۲۴ ساعت گذشته انجام داده است.

یحیی سریع در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات مناطق غیرنظامی در صنعا و استان‌های جوف، مأرب، تعز، عمران، صعده و لحج را هدف قرار داده است.

به گفته سریع، حملات هوایی با جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف برخاسته بودند، انجام شده و حملات موشکی نیز از نجران و جیزان صورت گرفته است. وی اعلام کرد این حملات شمار زیادی شهید و زخمی، از جمله زنان و کودکان، بر جای گذاشته است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد شمار حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز دور تازه تشدید درگیری‌ها در یمن، در ماه ژوئیه گذشته، به چهار هزار و ۶۷۲ مورد رسیده است.

منبع: اسپوتنیک