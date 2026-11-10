در گذرخان قم، جایی که تاریخ در کوچه‌پس‌کوچه‌هایش نفس می‌کشد، گرمابه‌ای از عصر قاجار هنوز ایستاده،،بنایی که امروز یادگار زندگی سنتی این دیار است.

باشگاه خبرنگاران جوان-در دل بافت تاریخی گذرخان قم، گرمابه حاج عسکرخان از دوران قاجار همچنان پابرجاست؛ بنایی که روزگاری نه‌فقط محل شست‌وشو، بلکه پاتوق گفت‌وگو و همدلی اهالی محله بود.

این حمام تاریخی، نماد سبک زندگی و معماری اصیل ایرانی–اسلامی است و روزگاری نقش مهمی در تعاملات اجتماعی و فرهنگی محله ایفا می‌کرده است.

گرمابه حاج عسکرخان، یادآور دورانی است که فضاهای عمومی شهری، فراتر از کارکرد خدماتی، محلی برای پیوند اجتماعی و انتقال فرهنگ بودند و حفظ و احیای این بنا می‌تواند پیوند نسل امروز با هویت تاریخی شهر را تقویت کند.

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برچسب ها: حمام تاریخی ، اماکن تاریخی
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