باشگاه خبرنگاران جوان-در دل بافت تاریخی گذرخان قم، گرمابه حاج عسکرخان از دوران قاجار همچنان پابرجاست؛ بنایی که روزگاری نه‌فقط محل شست‌وشو، بلکه پاتوق گفت‌وگو و همدلی اهالی محله بود.

این حمام تاریخی، نماد سبک زندگی و معماری اصیل ایرانی–اسلامی است و روزگاری نقش مهمی در تعاملات اجتماعی و فرهنگی محله ایفا می‌کرده است.

گرمابه حاج عسکرخان، یادآور دورانی است که فضاهای عمومی شهری، فراتر از کارکرد خدماتی، محلی برای پیوند اجتماعی و انتقال فرهنگ بودند و حفظ و احیای این بنا می‌تواند پیوند نسل امروز با هویت تاریخی شهر را تقویت کند.