باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از پیت هگست، وزیر جنگ این کشور دفاع کرد و تلاش نمایندگان کنگره برای استیضاح او را نمایشی مضحک توصیف کرد.

ونس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد: «آیا پیت هگست مرتکب جرائمی شده که مستوجب استیضاح باشد؟ این پرسش بی معنی است و پاسخ آن آشکارا منفی است.» وی افزود که استیضاح در کنگره به نمایشی مضحک تبدیل شده که جایگزین سیاست‌گذاری واقعی شده است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد از رویکرد قانون‌گذاران گفت نمایندگان به‌جای استفاده از ابزار‌های موجود برای اعلام مخالفت با سیاست‌ها، به دنبال استیضاح وزیر جنگ هستند.

ونس مدعی شد مخالفت‌ها با هگست بیش از آنکه به شکست‌های سیاست خارجی مربوط باشد، ناشی از مقاومت ساختار‌های نهادی در برابر اصلاحات اوست.

وی گفت نمایندگان در موضوعاتی بیشترین انتقاد را از هگست دارند که به باور او وزیر جنگ در آنها عملکرد درستی داشته است؛ از جمله انتقال نیرو‌ها از اروپا و اوکراین و سازمان‌دهی مجدد بدنه فرماندهی ارشد ارتش.

ونس ادعا کرد: «این موضوع به ایران مربوط نیست؛ بلکه به این واقعیت مربوط است که پیت با بوروکراسی پنتاگون مقابله کرده است.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی روز دوشنبه طرح استیضاح هگست را ارائه کرد. قرار است مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه ابتدا درباره ارجاع این طرح به کمیته رأی‌گیری کند؛ اقدامی که می‌تواند مانع بررسی و رأی‌گیری نهایی درباره مواد استیضاح شود.

هگست نیز مسی را نماینده‌ای ناراضی و شکست‌خورده خوانده و او را به استفاده از روز‌های پایانی حضورش در کنگره برای به راه انداختن یک نمایش سیاسی متهم کرده است.

تلاش برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که جنگ علیه ایران با افزایش انتقاد‌های داخلی در آمریکا همراه شده است. ونس پیش‌تر جنگ را عامل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ دانسته بود.

منبع: آناتولی