پلیس انگلیس اعلام کرد یک نظامی ۴۱ ساله آمریکایی در چارچوب تحقیقات امنیتی مرتبط با روسیه بازداشت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس متروپولیتن انگلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد یکی از اعضای ارتش آمریکا در جریان تحقیقات پلیس مبارزه با تروریسم بازداشت شده است.

این مرد ۴۱ ساله در نزدیکی گلاستر به ظن ارتکاب جرائمی ذیل مواد یک و سه قانون امنیت ملی انگلیس مصوب ۲۰۲۳ بازداشت شده است؛ اتهام‌هایی که به جرائم اصلی جاسوسی مربوط می‌شوند و ارتباط آنها با روسیه ادعا شده است.

این نظامی آمریکایی هم‌اکنون در بازداشتگاهی در لندن نگهداری می‌شود. پلیس انگلیس اعلام کرده است که در این تحقیقات با ارتش آمریکا و اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) همکاری نزدیکی دارد.

ویکی ایوانز، هماهنگ‌کننده ارشد ملی پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس گفت: «اتهامات جدی هستند و تحقیقات ما همچنان با جدیت ادامه دارد.»

کش پاتل، رئیس اف‌بی‌آی نیز اتهامات جاسوسی مطرح‌شده را برای واشنگتن و متحدانش بسیار نگران‌کننده توصیف کرد.

منبع: بریکینگ نیوز