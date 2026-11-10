باشگاه خبرنگاران جوان - محمد آشوری‌تازیانی شامگاه سه شنبه در جریان بازدید از کارگاه ساخت پل خلیج فارس در جزیره قشم، بر اهمیت تعیین تکلیف و پیشبرد این طرح زیرساختی و نقش آن در ارتقای جایگاه اقتصادی و ترانزیتی هرمزگان تأکید کرد.

این بازدید با حضور حسین فروزان، مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و محمدرضا کلائی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد و حاضران از بخش‌های مختلف کارگاه ساخت این پروژه دیدن کردند.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت راهبردی پل خلیج فارس اظهار کرد: این طرح یکی از زیرساخت‌های اساسی برای برقراری ارتباط پایدار و مستقیم میان جزیره قشم و سرزمین اصلی است و تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه شبکه حمل‌ونقل و تقویت پیوند‌های اقتصادی منطقه ایفا کند.

در این بازدید، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گزارشی از آخرین وضعیت عملیات اجرایی پل، مراحل ساخت سازه‌های اصلی، اقدامات صورت‌گرفته برای آماده‌سازی بخش‌های مختلف پروژه و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ادامه فعالیت‌ها ارائه کرد.

پل خلیج فارس؛ پیوند راهبردی قشم با شبکه حمل‌ونقل کشور

آشوری‌تازیانی با تأکید بر جایگاه این پروژه در آینده اقتصادی استان، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقلی را از ضرورت‌های بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی هرمزگان برشمرد.

وی همچنین با اشاره به موقعیت ممتاز این استان در حوزه فعالیت‌های بندری و دریایی، تقویت مسیر‌های ارتباطی و کریدور‌های تجاری و ترانزیتی را از اولویت‌های مهم توسعه منطقه دانست؛ موضوعی که اجرای طرح‌هایی همچون پل خلیج فارس می‌تواند در تحقق آن نقش‌آفرین باشد.

استاندار هرمزگان پیش از این نیز با اشاره به وقفه‌های طولانی و موانع ایجادشده در مسیر اجرای پل خلیج فارس، بر ضرورت پایان دادن به بلاتکلیفی‌های گذشته و مشخص شدن وضعیت اجرایی این طرح تأکید کرده و از قطعی شدن تصمیم دولت برای اجرای آن خبر داده بود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به همراه استاندار هرمزگان با هدف ارزیابی ظرفیت‌های اقتصادی، نفت و انرژی و بررسی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای، وارد منطقه آزاد قشم شدند.

به گزارش ایرنا، حسین فروزان و محمد آشوری تازیانی شامگاه سه‌شنبه در بدو ورود به جزیره قشم مورد استقبال محمدرضا کلائی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، جمعی از معاونان و مدیران ارشد این سازمان و اعضای هیات همراه قرار گرفتند.

این سفر با محوریت بررسی میدانی توانمندی‌های اقتصادی و زیرساختی قشم و شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌های این منطقه در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و انرژی انجام شده است و قرار است در جریان آن، زمینه‌های تقویت جایگاه منطقه آزاد قشم در معادلات اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در جریان این سفر، برنامه بازدید از بخش‌های مختلف منطقه آزاد قشم و آشنایی نزدیک با قابلیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری این جزیره را در دستور کار دارد.

اجرای عملیات عمرانی احداث پل خلیج فارس به عنوان یکی از چهار رکن طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت و اتکا بر چهار پروژه، بندر، پل، جاده و ریل، مسیر جدیدی را از قشم در تماس و ارتباط کریدور‌های تجاری منطقه و اتصال به شبکه راه‌های کشور ایجاد می‌کند.

پُل خلیج فارس به طول سه هزار و ۴۳۰ متر شامل دهانه‌های ۳۶۰ متری و پایه‌های بر روی دریا، عرض عرشه ۳۲ متری دارای چهار مسیر رفت و آمد خودرو، یک مسیر رفت و آمد راه آهن و یک مسیر اضطراری و پیاده‌رو است که پس از اجرا می‌تواند جزیره قشم را به سرزمین اصلی متصل کند.

این پُل در حد فاصل جزیره قشم به بندرعباس واقع شده و علاوه بر توسعه کریدور حمل و نقل شمال - جنوب، توسعه اسکله کاوه و امکان احداث اتوبان و راه آهن را نیز در این مسیر فراهم خواهد کرد.

با احداث پل خلیج فارس، ترانزیت کالا از منطقه آزاد قشم دارای توجیه اقتصادی می‌شود، به طوریکه بخش عمده کالا‌هایی که از طریق کریدور شمال - جنوب ترانزیت می‌شدند، از طریق این پُل، انجام شده و واردات و صادرات کالا بر اساس یکسری قوانین و مقررات راحت تر، صورت خواهد گرفت.

بر این اساس، هزینه‌های حمل ونقل و زمان ترانزیت کالا از جزیره قشم کاهش یافته و قیمت تمام شده کالا و خدمات به دلیل ایجاد شبکه حمل ونقل ریلی و جاده‌ای کمتر خواهد شد.

این طرح از نظر ابعاد اقتصادی، عمرانی، صنعتی، گردشگری و رفاهی از جایگاه مهمی در کشور برخوردار است و نقش حلقه ارتباطی مسیر‌های دریایی سواحل پیرامونی قشم به شبکه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای کشور را در امتداد ترانزیت آسیای میانه و واردات و صادرات دارد.

پل خلیج فارس از محدوده اسکله لافت در قشم به اسکله پهل در شهرستان خمیر متصل می‌شود و جزیره قشم را به سرزمین اصلی مرتبط خواهد کرد.