باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمحمد شعرانی اعلام کرد: این تصمیم بنا بر مصوبه ستاد مدیریت بحران استان بوشهر و با توجه به شرایط جوی اتخاذ شده است.

وی افزود: تأخیر در آغاز فعالیت مدارس شامل تمامی مدارس در هر سه مقطع تحصیلی در شهرستان‌ها و بخش‌های یادشده در نوبت صبح است.

بر اساس اطلاعیه هواشناسی استان بوشهر مبنی بر صدور هشدار دریایی سطح قرمز و نارنجی در این استان وزش باد بسیار شدید شمال غربی، ارتفاع موج در مناطق مرکزی و جنوبی خلیج فارس فراتر از سه متر و فعالیت سامانه بارشی از عصر سه‌شنبه در برخی مناطق استان پیش بینی شده و از شهروندان درخواست شده از تردد غیرضروری خودداری کنند.