سخنگوی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: فعالیت مدارس نوبت صبح در شهرستان‌های بوشهر، دشتی و تنگستان و بخش‌های ارم و بوشکان شهرستان دشتستان، به‌دلیل شرایط جوی از ساعت ۹ آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمحمد شعرانی اعلام کرد: این تصمیم بنا بر مصوبه ستاد مدیریت بحران استان بوشهر و با توجه به شرایط جوی اتخاذ شده است.

وی افزود: تأخیر در آغاز فعالیت مدارس شامل تمامی مدارس در هر سه مقطع تحصیلی در شهرستان‌ها و بخش‌های یادشده در نوبت صبح است.

بر اساس اطلاعیه هواشناسی استان بوشهر مبنی بر صدور هشدار دریایی سطح قرمز و نارنجی در این استان وزش باد بسیار شدید شمال غربی، ارتفاع موج در مناطق مرکزی و جنوبی خلیج فارس فراتر از سه متر و فعالیت سامانه بارشی از عصر سه‌شنبه در برخی مناطق استان پیش بینی شده و از شهروندان درخواست شده از تردد غیرضروری خودداری کنند.

برچسب ها: مدارس ، دانش آموز
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فعالیت مدارس سه شهرستان استان بوشهر با تاخیر آغاز می شود
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