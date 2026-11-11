باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ سه حادثه واژگونی در محورهای میاندوآب ـ مهاباد، چالدران ـ خوی و ارومیه ـ سلماس به وقوع پیوست که در مجموع یک کشته و ۱۰ مصدوم داشت.

وی گفت: در نخستین حادثه که ساعت ۱۲:۵۱ در محور چالدران ـ خوی، سه‌راهی روستای الند رخ داد یک دستگاه پراید واژگون شد و یک نفر جان باخت و پنج نفر مصدوم شدند که پس از دریافت گزارش نجاتگران پایگاه امداد و نجات قره‌چی‌بلاغی چالدران به محل اعزام شدند و مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال یافتند همچنین پیکر جان‌باخته پس از رهاسازی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

محبوبی گفت: دومین حادثه ساعت ۱۴:۱۷ واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور ارومیه ـ سلماس بود که چهار مصدوم برجا گذاشت.

در این حادثه نیز نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی ارومیه پس از حضور در محل و انجام اقدامات اولیه مصدومان را به مرکز درمانی منتقل کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی همچنین اظهار کرد: سومین حادثه‌ای نیز ساعت ۲۰:۱۰ مربوط به واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور میاندوآب ـ مهاباد بود که از جاده منحرف شده بود.

این حادثه هم یک مصدوم داشت که پس از اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال یافت. در این عملیات نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده‌رشان میاندوآب حضور داشتند.