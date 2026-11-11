مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی از افزایش ۱.۵ برابر مصرف گاز در استان طی هفته جاری نسبت به هفته گذشته خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ جمشید درستکار مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به تداوم برودت هوا تا پایان روز پنجشنبه پیش‌بینی کرد روند افزایشی مصرف گاز ادامه یابد و گفت: با افزایش دما از روز جمعه انتظار می‌رود از شدت مصرف کاسته شود.

درستکار با اشاره به تشدید ناترازی گاز کشور در پی آسیب‌های وارد شده به بخش تولید گاز بر اثر حملات دشمن افزود: امسال به دلیل شرایط پیش‌آمده ناترازی گاز شدت بیشتری دارد و استان‌های شمالی و غربی کشور از جمله آذربایجان‌غربی بیش از گذشته نیازمند مدیریت مصرف هستند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت همراهی مشترکان برای حفظ پایداری شبکه گاز تصریح کرد: تنظیم دمای منازل در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد و پرهیز از مصرف غیرضروری نقش مهمی در مدیریت مصرف و تأمین پایدار گاز دارد و تحقق این هدف بدون مشارکت مشترکان امکان‌پذیر نیست.