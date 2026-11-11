مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی از افزایش ۱.۵ برابر مصرف گاز در استان طی هفته جاری نسبت به هفته گذشته خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ جمشید درستکار مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به تداوم برودت هوا تا پایان روز پنجشنبه پیش‌بینی کرد روند افزایشی مصرف گاز ادامه یابد و گفت: با افزایش دما از روز جمعه انتظار می‌رود از شدت مصرف کاسته شود.

درستکار با اشاره به تشدید ناترازی گاز کشور در پی آسیب‌های وارد شده به بخش تولید گاز بر اثر حملات دشمن افزود: امسال به دلیل شرایط پیش‌آمده ناترازی گاز شدت بیشتری دارد و استان‌های شمالی و غربی کشور از جمله آذربایجان‌غربی بیش از گذشته نیازمند مدیریت مصرف هستند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت همراهی مشترکان برای حفظ پایداری شبکه گاز تصریح کرد: تنظیم دمای منازل در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد و پرهیز از مصرف غیرضروری نقش مهمی در مدیریت مصرف و تأمین پایدار گاز دارد و تحقق این هدف بدون مشارکت مشترکان امکان‌پذیر نیست.

برچسب ها: افزایش مصرف گاز ، سرد شدن هوا
خبرهای مرتبط
افزایش ۱۷ درصدی مصرف گاز در فارس
خوزستان ۲ تا ۵ درجه خنک‌تر می‌شود
مصرف روزانه ۲۳ میلیون مترمکعب گاز در گیلان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش ۱۱۶ سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه؛ حجم آب به ۲.۶ میلیارد مترمکعب رسید
ضبط ۵ کولر گازی قاچاق در ارومیه / متخلف ۶۳۰ میلیون تومان جریمه شد
افزایش ۱.۵ برابری مصرف گاز در آذربایجان‌غربی
سه سانحه واژگونی در محورهای آذربایجان‌غربی با یک کشته و ۱۰ مصدوم
آخرین اخبار
افزایش ۱.۵ برابری مصرف گاز در آذربایجان‌غربی
سه سانحه واژگونی در محورهای آذربایجان‌غربی با یک کشته و ۱۰ مصدوم
ضبط ۵ کولر گازی قاچاق در ارومیه / متخلف ۶۳۰ میلیون تومان جریمه شد
افزایش ۱۱۶ سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه؛ حجم آب به ۲.۶ میلیارد مترمکعب رسید
طلای سرخ در مزارع ارومیه/ برداشت ۲۰۰ کیلوگرم زعفران با رویکرد احیای دریاچه ارومیه
آزادی ۶۲۵ زندانی جرایم غیرعمد در آذربایجان غربی با نیکوکاری ۶۹ میلیاردی خیرین
سیب آذربایجان‌غربی در مسیر بازار ویتنام/ پیگیری توافقات تجاری در سفر هیئت استانی به ویتنام
کشف ۱۲ دستگاه غیرمجاز رمزارز در ارومیه/ برخورد قاطع با سارقان انرژی ادامه دارد