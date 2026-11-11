پیشکسوت فوتبال می‌گوید که ما باید به این نتیجه برسیم که تغییر نسل بدهیم در غیر این صورت گرفتاری برای فوتبالمان ایجاد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید درخشان پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره اینکه حضور بازیکنان جوان را در لیست جدید تیم ملی فوتبال چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: لیست تیم ملی فوتبال تغییراتی داشته است و تعدادی بازیکن جوان به تیم ملی دعوت شدند. ان شاءالله از این بازیکنان جوان خوب استفاده شود و این جوانان بتوانند به تیم ملی کمک کنند. 

عدم تغییر نسل گرفتاری برای فوتبالمان به وجود می آورد

درخشان درباره اینکه به نظرش جوانگرایی موقت است و یا شاهد تغییر نسل در تیم ملی باشیم، گفت: در واقع باید به این نتیجه برسیم که تغییر نسل باید انجام شود. اگر این اتفاق رخ نداد گرفتاری برای فوتبال و تیم ملی به وجود می‌آید. حالا که چند جوان به تیم ملی فوتبال دعوت شدند یک تجربه‌ای برای جوانان شود که برای سال‌های آتی بتوانیم تیم خود را جوان‌تر کنیم. من اعتقاد دارم جوانانی که انتخاب شدند حتما مورد استفاده قرار می‌گیرند. 

بازیکن جوان باید از شانس خود در تیم ملی استفاده کند

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه بازیکنان جوان در تورنمنت بصره می‌توانند خودشان را نشان بدهند، بیان کرد: اگر جوانی به تیم ملی فوتبال دعوت می‌شود این شانس را دارد و باید از این شانس استفاده کند و خودش را نشان بدهد. اگر این اتفاق رخ نداد به طور طبیعی بازیکن جوان خط می‌خورد و از ذهن‌ها دور می‌شود و دیگر شانسی برای برگشت به تیم ملی نخواهد داشت. این شانس یک بار به سراغ آدم می‌آید و هر دفعه نمی‌آیند بازیکن جوان را به تیم ملی دعوت کنند و باز هم ناکام باشد. اگر جوانان از شانس خود استفاده کنند در نهایت می‌توانند موفق باشند و حضورشان در تیم ملی را تضمین کنند. اگر جوانان راحت بخواهند از حضور در تیم ملی رد شوند در آن صورت دیگر شانسی ندارند. 

بازیکنان باتجربه باید جای خود را به جوانان بدهند 

او درباره اینکه غیبت بازیکنانی مثل مهدی طارمی در نتایج تیم ملی تاثیرگذار است، گفت: در هر صورت بازیکنان باتجربه باید جای خود را به بازیکنان جوان بدهند. اگر برخی از بازیکنان باتجربه دعوت نشدند به هر حال آنها بازی خودشان را انجام دادند و تجربیات خود را به جوانان دادند و الان باید جای خود را به جوانان بدهند تا آن شایستگی را نشان بدهند. 

محمودی باید جایگاه خود را بداند

درخشان درباره اینکه عدم دعوت محمودی بازیکن جوان پرسپولیس را چطور می‌بیند، گفت: اصلا نباید محمودی چنین صحبتی را عنوان می‌کرده و حرف زدنش اشتباه بوده است. اگر محمودی به تیم ملی دعوت نشده کار بزرگی انجام شده تا او بداند جایگاهش کجا قرار دارد. 

تورنمنت بصره صلاحیت و شایستگی جوانان را نشان می دهد

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه تورنمنت بصره می‌تواند محک خوبی برای جوانان باشد، گفت: یک مقدار این بازی‌ها نشان می‌دهد که چقدر این جوانان صلاحیت و شایستگی دارند و می‌توانند شایستگی خود را نشان بدهند. در واقع آنچه که برای جوانان حائز اهمیت هست این است که شما از یک جایی باید شروع کنید و شایستگی خود را نشان بدهید و شما را نمی‌توانند مستقیم به جام جهانی ببرند تا ببینند. به نظرم تورنمنت بصره به جوانان کمک می‌کند تا خودشان را در تیم ملی نشان بدهند و اثبات کنند. 

بازیکن جوان کیفیت نداشته باشد به درد نمی خورد 

او درباره اینکه کادر فنی در گذشته معتقد بود که جوانی وجود ندارد تا به تیم ملی فوتبال دعوتش کنم و الان وضعیت به چه صورت است، گفت: بحث جوان بودن یک بحث است و بحث مسائل فنی هم وجود دارد. بازیکن جوان باید خودش را اثبات کند و صرفا ما بازیکن جوانی را دعوت کنیم، اما کیفیت نداشته باشد به درد نمی‌خورد. بازیکن جوان باید کیفیت خود را نشان بدهد تا به سرمربی تیم ملی بگوید که ما بودیم که شما ما را ندیدید و ما را بیشتر ببینید. 

بازیکن باید بداند جایگاهش در تیم ملی ثابت نیست 

درخشان درباره اینکه جای بازیکنی در لیست تیم ملی فوتبال خالی بود، بیان کرد: ممکن است تعدادی بازیکن در لیست تیم ملی نباشند، اما دلیلی ندارد که بد باشند و شاید در انتخاب بعدی باشند. بازیکنان باید بدانند که اگر به تیم ملی دعوت شدند جایگاهشان ثابت شده نیست و در رقابت با هم تیمی‌ها هستند. اینکه بازیکن به دعوت شدن به تیم ملی اکتفا کند، این کافی نیست. بازیکن باید تلاش کند تا ثابت کند که بهترین بازیکن است و این موضوع را باید در زمین مسابقه نشان بدهد.

 بازیکنان باتجربه در صورت شایستگی جوانان دیگر شانسی در تیم ملی ندارند 

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه نبود بازیکنان باتجربه به معنی پایان همکاری با آنها نیست، گفت:ممکن است و  شاید خیلی اتفاقات  بیفتد. مگر اینکه بازیکنان جوان این فرصت را از دست بدهند و همین موضوع باعث شود که بازیکنان باتجربه به تیم ملی دعوت شوند. اگر شما شایستگی خود را نشان بدهید دیگر شانسی برای باتجربه‌ها وجود ندارد. 

او درباره اینکه تیم ملی فوتبال با این وضعیت موفق می‌شود، گفت: به نظرم تیم ملی فوتبال زمان دارد و کادر فنی باید در این زمان باقی مانده با جوانان کار کند تا بتوانند کیفیت خودشان را نشان بدهند و مربیان بتوانند بهتر از این جوانان بهره ببرند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، حمید درخشان
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