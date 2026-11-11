باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که گفته می‌شود مصدومیت شدید محمد حسین کنعانی زادگان مدافع و کاپیتان پرسپولیس باعث می‌شود که این بازیکن ادامه فصل را از دست بدهد و تا ۶ ماه آینده نتواند برای سرخپوشان به میدان برود، این موضوع هواداران پرسپولیس را نگران کرده است.

البته کنعانی زادگان کاپیتان پرسپولیس به این خبر واکنش نشان داد و در بخش نظرات صفحه منتشرکننده خبر، ادعای مطرح‌شده درباره مصدومیت شدید و دوری ۶ ماهه خود را رد کرد.

کنعانی زادگان در کامنتی صریح نوشت: «دروغ، خبر فیک این پیج واسه دیده شدنه.»

این واکنش نشان می‌دهد که کنعانی‌زادگان ادعای از دست دادن ادامه فصل را قبول ندارد و خبر منتشرشده را نادرست می‌داند. به این ترتیب، مدافع پرسپولیس شخصاً به شایعات مربوط به وضعیت جسمانی خود پاسخ داد و خبر غیبت شش‌ماهه‌اش را تکذیب کرد.