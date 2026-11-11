باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فرشاد پیوس پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره انتقادات به عملکرد علی علیپور مهاجم پرسپولیس اظهار کرد: خیلی سخت است و در پرسپولیس فشار زیادی وجود دارد. هواداران صبر و حوصله ندارند و می‌خواهند تیمشان قهرمان شود. به نظرم هواداران چند هفته‌ای به کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس فرصت بدهند.

پیوس درباره اینکه مهدی تارتار بیان کرده که من ۳ سال زمان می‌خواهم تا پرسپولیس را قهرمان کنم، گفت: به نظرم تارتار اشتباه کرد و نبایداین حرف را می‌زد، چون هر مربی که به پرسپولیس می‌آید باید هدفش قهرمانی باشد حتی اگر سال اولش باشد. پرسپولیس تیم بزرگی است و ۳۰، ۴۰ میلیون هوادار دارد و همه دوست دارند که تیمشان قهرمان شود. هواداران در این چند سال که پرسپولیس قهرمان نشده است، ناراحت هستند. البته تارتار مربی خوبی است و یک مقدار به او فرصت بدهند و واقعا به کارش علاقه دارد.

پیشکسوت پرسپولیس گفت: علی علیپور مهاجم خوبی است و گل‌های ۳ امتیازی برای پرسپولیس زده است. ان شا الله روز‌های اوج پرسپولیس می‌رسد و نگران نباشید و این سختی‌ها وجود دارد و فقط هواداران یک مقدار صبر و حوصله داشته باشند.

او درباره اظهارات کاویانپور علیه کریم باقری بیان کرد: به نظرم وظیفه یک جوان احترام گذاشتن به پیشکسوت است. اگر این حجب و حیا از بین برود، فوتبال به درد نمی‌خورد. لذت فوتبال به احترام گذاشتن پیشکسوتان به یکدیگر است. اگر جوان‌ها به بزرگتر‌ها احترام بگذارند فوتبالمان پیشرفت می‌کند. به نظرم کاویانپور اشتباه کرده این حرف‌ها را زده است. کریم باقری برای پرسپولیس زحمت کشیده و فکر نمی‌کنم اختلافی بین تارتار و باقری باشد.

پیوس درباره نیمکت نشینی بازیکنانی مثل محمودی و جلالی در پرسپولیس گفت: این نظر مربی هست. اگر من بودم ۵، ۶ بازیکن پرسپولیس را انتخاب نمی‌کردم و انتخاب بازیکنان سلیقه‌ای است. تارتار این بازیکنان را خواسته و باید جوابگو باشد. تیکدری در پست وینگر راست در گل گهر بازی می‌کرد، اما باید به نظر مربی احترام بگذاریم. مربی کردن در پرسپولیس نسبت به سایر تیم‌ها سخت‌تر است.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه امیر حسین محمودی را چطور می‌بیند، گفت: محمودی بازیکن خوبی است و ارسال‌ها و سرعت خوبی دارد. به نظرم محمودی باید بیشتر تمرین کند تا نظر سرمربی را جلب کند. من در تمرینات پرسپولیس نیستم و نمی‌دانم در آنجا چه خبر هست. البته من باشم به بازیکن جوان بیشتر میدان می‌دهم.

او درباره اینکه دستیاران تارتار نمی‌توانند به او کمک کنند، گفت: دستیار خیلی مهم است. اگر دستیارت از خودت بالاتر باشد می‌توانی موفق باشی. به نظرم نیمکت پرسپولیس باید قوی باشد تا تیم موفق شود. آرسن ونگر حرف قشنگی زد که اگر نیمکت قوی باشد تیم هم می‌تواند موفق باشد.

پیوس درباره اینکه توصیه اش به علی علیپور برای گلزنی چیست، گفت: هواداران نباشند فوتبال لذت ندارد و فرشاد پیوس به وجود نمی‌آید. علیپور می‌تواند خوب باشد و روز‌های خوبی برای این بازیکن می‌بینم. به نظرم گلزن‌تر از علیپور در پرسپولیس نداریم و باید به او روحیه بدهیم تا بتواند شرایط خوبی برای پرسپولیس رقم بزند.