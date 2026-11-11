باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس نتایج رتبه‌بندی موضوعی بهترین دانشگاه‌های جهان (Best Global Universities)، دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه علوم پلیمر (Polymer Science) با کسب امتیاز ۶۴٫۸، موفق به دستیابی به رتبه ۳۲ مشترک جهانی شد.

این جایگاه نشان‌دهنده حضور دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین ۵۰ دانشگاه برتر جهان در حوزه علوم پلیمر و بیانگر ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه در یکی از حوزه‌های میان‌رشته‌ای و کاربردی علوم نوین است.

بر اساس نتایج منتشرشده، دانشگاه علوم پزشکی تهران علاوه بر کسب رتبه ۳۲ جهانی در علوم پلیمر، در حوزه داروشناسی و سم‌شناسی نیز رتبه ۴۹ جهان را به دست آورده است.

همچنین این دانشگاه در حوزه بهداشت عمومی، محیطی و شغلی رتبه ۸۶ و در حوزه علوم و فناوری مواد غذایی رتبه ۹۶ جهان را کسب کرده و در مجموع در چهار حوزه علمی در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.

جایگاه علوم پلیمر در توسعه فناوری‌های پزشکی

علوم پلیمر از حوزه‌های مهم میان‌رشته‌ای است که کاربرد‌های گسترده‌ای در مهندسی بافت، پزشکی بازساختی، سامانه‌های نوین دارورسانی، طراحی زیست‌مواد و تولید تجهیزات پزشکی دارد.

حضور دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین دانشگاه‌های پیشرو جهان در این حوزه، اهمیت توسعه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و پیوند علوم پایه، فناوری و پزشکی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

رتبه‌بندی Best Global Universities مؤسسه U.S. News از نظام‌های شناخته‌شده ارزیابی دانشگاه‌های جهان است که با بهره‌گیری از شاخص‌های پژوهشی و علم‌سنجی، عملکرد دانشگاه‌ها را در سطح جهانی و در حوزه‌های موضوعی مختلف بررسی می‌کند.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی تهران