دانشگاه علوم پزشکی تهران در تازه‌ترین رتبه‌بندی موضوعی مؤسسه بین‌المللی U.S. News با کسب رتبه ۳۲ جهان در حوزه علوم پلیمر، بار دیگر توانمندی علمی و پژوهشی خود را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشت.

 باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس نتایج رتبه‌بندی موضوعی بهترین دانشگاه‌های جهان (Best Global Universities)، دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه علوم پلیمر (Polymer Science) با کسب امتیاز ۶۴٫۸، موفق به دستیابی به رتبه ۳۲ مشترک جهانی شد.

این جایگاه نشان‌دهنده حضور دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین ۵۰ دانشگاه برتر جهان در حوزه علوم پلیمر و بیانگر ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه در یکی از حوزه‌های میان‌رشته‌ای و کاربردی علوم نوین است.

بر اساس نتایج منتشرشده، دانشگاه علوم پزشکی تهران علاوه بر کسب رتبه ۳۲ جهانی در علوم پلیمر، در حوزه داروشناسی و سم‌شناسی نیز رتبه ۴۹ جهان را به دست آورده است.

همچنین این دانشگاه در حوزه بهداشت عمومی، محیطی و شغلی رتبه ۸۶ و در حوزه علوم و فناوری مواد غذایی رتبه ۹۶ جهان را کسب کرده و در مجموع در چهار حوزه علمی در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.

جایگاه علوم پلیمر در توسعه فناوری‌های پزشکی

علوم پلیمر از حوزه‌های مهم میان‌رشته‌ای است که کاربرد‌های گسترده‌ای در مهندسی بافت، پزشکی بازساختی، سامانه‌های نوین دارورسانی، طراحی زیست‌مواد و تولید تجهیزات پزشکی دارد.

حضور دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین دانشگاه‌های پیشرو جهان در این حوزه، اهمیت توسعه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و پیوند علوم پایه، فناوری و پزشکی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

رتبه‌بندی Best Global Universities مؤسسه U.S. News از نظام‌های شناخته‌شده ارزیابی دانشگاه‌های جهان است که با بهره‌گیری از شاخص‌های پژوهشی و علم‌سنجی، عملکرد دانشگاه‌ها را در سطح جهانی و در حوزه‌های موضوعی مختلف بررسی می‌کند.

منبع:  دانشگاه علوم پزشکی تهران 

برچسب ها: رتبه بندی دانشگاه ، رتبه علمی
خبرهای مرتبط
ضرورت اعطای مجوز دکترای حرفه ای کار درمانی/ عدم اختصاص ردیف استخدامی و تعرفه مناسب کاردرمانی
هوش مصنوعی تحولی بزرگ در تشخیص و درمان بیماری‌ها ایجاد می‌کند
فناوری نانوژنراتور جایگزینی کم‌هزینه برای درمان سرطان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
دانشگاه خوب = کارخانه پولسازی
۰
۰
پاسخ دادن
نتایج نهایی کنکور تا هفته آینده اعلام می‌شود/ ورود بیش از ۴۵۰ هزار دانشجو به دانشگاه‌ها
حضور افراد فاقد صلاحیت در منزل بیماران تهدیدکننده سلامتی آن‌ها + فیلم
آخرین اخبار
نتایج نهایی کنکور تا هفته آینده اعلام می‌شود/ ورود بیش از ۴۵۰ هزار دانشجو به دانشگاه‌ها
حضور افراد فاقد صلاحیت در منزل بیماران تهدیدکننده سلامتی آن‌ها + فیلم
سهم سالانه ۱۵ هزار تولد از ۳ میلیون زوج نابارور
زمان پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی اعلام شد
اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره سوءاستفاده از نام این دانشگاه در اعطای بورسیه
بیانیه روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در پی انتشار خبر وقوع حادثه گروگانگیری
درخواست اپل از کاربران آیفون برای به روزرسانی فوری دستگاه خود
تامین واکسن کشور تا سال ۱۴۰۷/ تزریق یک و نیم میلیون دوز واکسن در زمان جنگ
شرکت آلمانی «RFA» آزمایش موشک فضایی خود را به سال آینده موکول کرد
رازِ نادر بودن سرطان قلب چیست؟!
افشای مشخصات گوشی مورد انتظار «گلکسی» سامسونگ
بزرگ‌ترین حفره تاجی روی خورشید چه تأثیری بر زمین دارد؟
روایتگری به نظام پیشنهاد‌ها هویت می‌بخشد
علائم اصلی سویه جدید کووید-۱۹
موتورولا از گوشی هوشمندی شیک با فناوری پیشرفته رونمایی می‌کند
یک سیارک کوچک به قمر موقت زمین تبدیل شد
مواد غذایی که به تأمین روی مورد نیاز بدن کمک می‌کنند
ثبت‌نام ۱۸۰۰ داوطلب در جنگ تحمیلی برای ارائه خدمت به مردم/ هیچ خدمتی تعطیل نشد
تغییر شیوه پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد
 حضور دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان/ کسب رتبه ۳۲ جهان در علوم پلیمر
محدودیت سنی در جذب نیرو از مسیر ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان وجود ندارد