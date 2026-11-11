فرمانده هنگ مرزی بانه از کشف ۵۱۲ رأس احشام سبک و سنگین قاچاق به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال و ناکامی قاچاقچیان در انتقال آنها به خارج از کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مراد هنرور در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان هنگ مرزی بانه در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، رصد مستمر نوار مرزی و گشت‌های هدفمند، از قصد قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.

وی افزود: مرزبانان با اجرای عملیات‌های غافلگیرانه در مناطق صعب‌العبور مرزی، موفق شدند ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، ۴۹۷ رأس احشام سبک و ۱۵ رأس گوساله قاچاق را پیش از خروج از کشور کشف کنند.

فرمانده هنگ مرزی بانه خاطرنشان کرد: قاچاقچیان پس از رها کردن احشام از محل متواری شدند و شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

سرهنگ هنرور در پایان ارزش احشام کشف‌شده را برابر اعلام کارشناسان، ۱۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و بر عزم مرزبانان برای مقابله با قاچاق و صیانت از مرز‌های کشور تأکید کرد.

منبع:پلیس استان

برچسب ها: کردستان ، احشام قاچاق ، مرزبانی کردستان
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کشف ۵۱۲ رأس احشام قاچاق به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال در مرز بانه