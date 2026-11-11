شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای زائران حرم امام رضا (ع) در شهر مشهد مقدس را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرمشهد مقدس، از جمله شهر‌های پرطرفدار برای سفر است. هم وجود بارگاه مقدس و ملکوتی امام رضا (ع) و هم جاذبه‌های تاریخی و تفریحی این شهر، آن را به یکی از اولین گزینه‌ها برای سفر تبدیل کرده و هر ساله زائران بسیاری برای زیارت به این شهر مقدس سفر می‌کنند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از اقامه نماز صبح در بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) و حضور زائران بر سر مزار آقای شهید ایران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

قابی خاطره انگیز از آستان مقدس امام رضا (ع) در قاب دوربین شهروندخبرنگار

قابی خاطره انگیز از آستان مقدس امام رضا (ع)

قابی خاطره انگیز از آستان مقدس امام رضا (ع) در قاب دوربین شهروندخبرنگار

قابی خاطره انگیز از آستان مقدس امام رضا (ع) در قاب دوربین شهروندخبرنگار

قابی خاطره انگیز از آستان مقدس امام رضا (ع)

قابی خاطره انگیز از آستان مقدس امام رضا (ع) در قاب دوربین شهروندخبرنگار

قابی خاطره انگیز از آستان مقدس امام رضا (ع) در قاب دوربین شهروندخبرنگار

قابی خاطره انگیز از آستان مقدس امام رضا (ع) در قاب دوربین شهروندخبرنگار

قابی خاطره انگیز از آستان مقدس امام رضا (ع) در قاب دوربین شهروندخبرنگار

قابی خاطره انگیز از آستان مقدس امام رضا (ع) در قاب دوربین شهروندخبرنگار

قابی خاطره انگیز از آستان مقدس امام رضا (ع) در قاب دوربین شهروندخبرنگار

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، حرم امام رضا (ع) ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
حضور با شکوه زائران امام رضا (ع) بر سر مزار مطهر آقای شهید ایران + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
حال و هوای غم انگیز حرم رضوی در شب شهادت امام رضا (ع) + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
حال و هوای زائران امام رضا (ع) در قاب دوربین شهروندخبرنگار
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
مصرف آب گل آلود اهالی برخی از روستا‌های بهشهر را به دردسر انداخت
وداع هنرمندان با پیکر باریگر انقلابی کوروش زارعی در قم + عکس
مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام در برخی از روستا‌های خنج + عکس
برپایی دسته جات عزاداری در قم به مناسبت سالروز وفات حضرت زهرا (س)
اجرای نقش نگاره‌های فرش و ورنی در سنگفرش خیابان اهر + فیلم
قابی خاطره انگیز از آستان مقدس امام رضا (ع) در قاب دوربین شهروندخبرنگار