باشگاه خبرنگاران جوان - شهرمشهد مقدس، از جمله شهر‌های پرطرفدار برای سفر است. هم وجود بارگاه مقدس و ملکوتی امام رضا (ع) و هم جاذبه‌های تاریخی و تفریحی این شهر، آن را به یکی از اولین گزینه‌ها برای سفر تبدیل کرده و هر ساله زائران بسیاری برای زیارت به این شهر مقدس سفر می‌کنند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از اقامه نماز صبح در بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) و حضور زائران بر سر مزار آقای شهید ایران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - خراسان رضوی

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