روزنامه نیویورک‌تایمز مدعی شد که وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از دریافت تهدید‌هایی منتسب به ایران، خانه خود را ترک کرده و به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «نیویورک‌تایمز» به نقل از منابعی ادعا کرد که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پس از دریافت آنچه آن تهدید‌هایی از سوی ایران خواند، محل سکونت خود در واشنگتن را ترک کرده و به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.

بر اساس ادعای نیویورک‌تایمز که رویترز نیز آن را بازتاب داده است، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در هفته‌های اخیر ارزیابی کردند طرح‌های منتسب به ایران برای هدف قرار دادن مقام‌های کنونی و پیشین آمریکایی وارد مرحله پیشرفته‌تری شده است.

این گزارش به نقل از سه منبع آگاه تهیه شده که به دلیل حساسیت اطلاعات، نامشان فاش نشده است. میزان و جزئیات تهدید‌های ادعاشده علیه بسنت هنوز مشخص نیست.

او تنها مقام دولت ترامپ نیست که به دلایل امنیتی محل سکونت خود را تغییر داده است؛ دست‌کم شش مقام ارشد دیگر دولت آمریکا نیز پیش‌تر به اقامتگاه‌های حفاظت‌شده در پایگاه‌های نظامی یا مناطق تحت تدابیر امنیتی منتقل شده‌اند.

منبع: النشره

برچسب ها: وزیر خزانه داری آمریکا ، جنگ با ایران
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