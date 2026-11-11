کاشت درخت به نام هر نوزاد در بستک؛ طرح «هر نوزاد، یک درخت» کلید خورد

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی ایرانمنش، شهردار بستک، در تشریح جزئیات این طرح گفت: این اقدام در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری میان شهرداری بستک و اداره ثبت احوال شهرستان و با شعار «هر نوزاد، یک درخت» اجرایی شده است.

وی افزود: بر اساس این طرح، با تولد هر نوزاد، یک اصله درخت به نام خود نوزاد و بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای از خانواده‌ها، در بوستان نوزاد کشت می‌شود و مسئولیت نگهداری و مراقبت از این درختان برعهده شهرداری بستک خواهد بود.

ایرانمنش با اشاره به اهداف فرهنگی و زیست‌محیطی این طرح تصریح کرد: این اقدام ارزشمند، علاوه بر گسترش فضای سبز شهری، فرهنگ حفاظت از محیط زیست را از نخستین روزهای زندگی در نسل آینده نهادینه می‌کند؛ تا هر نوزاد، در کنار آغاز زندگی خود، صاحب درختی باشد که با رشد او قد می‌کشد و به یادگاری ماندگار از تولدش تبدیل می‌شود.

شهردار بستک در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در طول سال، بیش از یک‌هزار اصله نهال در بوستان نوزاد، واقع در مجموعه تفریحی بام بستک، کاشته شود.

منبع: صدا و سیما