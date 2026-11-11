باشگاه خبرنگاران جوان - محمد کبیری دیشب در مراسم گرامیداشت روز کیش که در سالن خلیج فارس مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره برگزار شد، اظهار کرد: با وجود اینکه نزدیک به ۱۰ ماه است که فعالان اقتصادی، بومیان و کسب‌وکارهای جزیره با شرایط دشوار اقتصادی ناشی از جنگ و وضعیت خاص پس از آن مواجه هستند، اما امید و زندگی و سازندگی در این جزیره جریان دارد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی دشوار ماه‌های اخیر و تأثیرات ناشی از جنگ، پایداری فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در این جزیره را حاصل تلاش و همراهی بومیان، کسب‌وکارها و ساکنان دانست و بر تداوم حمایت‌ها برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی کیش تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای حفظ پویایی کیش در ماه‌های گذشته و با قدردانی از همراهی مردم و فعالان اقتصادی جزیره افزود: اتفاقاتی که در این مدت به همت شما رقم خورده، کار بزرگی است که باید روایت و بازگو شود.

وی با بیان این که خادمان این جزیره نیز در کنار مردم و فعالان اقتصادی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند، تا این حرکت جمعی که برای جنوب ایران و جزیره کیش شکل گرفته، متوقف نشده و با قدرت ادامه پیدا کند، اظهار کرد: اجرای بسته تاب‌آوری دولت برای حمایت از مناطق آزاد و فعالان اقتصادی کیش ادامه خواهد یافت.

کبیری اضافه کرد: اقداماتی که در قالب این بسته از سوی دولت در حال اجراست، با هدف تقویت تاب‌آوری اقتصادی انجام می‌شود و امیدواریم آثار و نتایج آن به زندگی تک‌تک خانواده‌های ساکن جزیره برسد.

وی همچنین با تشریح مار و ارقام اعلام‌شده درباره رشد سرمایه‌گذاری در کیش، این روند را نشانه‌ای از چشم‌انداز روشن اقتصادی جزیره دانست و بیان کرد: رشد هفت برابری سرمایه‌گذاری در شرایط دشوار اقتصادی نشان می‌دهد که آینده کیش برای همه ما روشن است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر استفاده از ظرفیت مردم و فعالان اقتصادی برای ساخت آینده جزیره کیش گفت: شما آینده‌ای درخشانی برای کیش خواهید ساخت.

جزیره کیش باید به جایگاه گردشگری خود بازگردد

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این آیین با اشاره به شرایط دشوار کشور و محدودیت‌های ایجادشده در عرصه بین‌المللی، اقدامات توسعه‌ای در جزیره کیش را نشانه تداوم تلاش‌ها برای رونق گردشگری و بازگشت این منطقه به جایگاه پیشین خود دانست.

میثم صفرزاده با بیان این که جزیره کیش باید به جایگاه گردشگری خود بازگردد، اظهار کرد: حضور در جمع مردم و فعالان جزیره در چنین شبی و در شرایط دشواری که کشور پشت سر می‌گذارد، مایه خوشحالی است.

وی با اشاره به تلاش برخی کشورها برای محدود کردن تعاملات بین‌المللی ایران افزود: در شرایطی که تلاش می‌شود ایران در انزوا قرار گیرد و درهای ارتباطی به روی کشور بسته شود، مشاهده اقدامات انجام‌شده برای توسعه گردشگری در جزیره کیش و حضور در کنار فعالان این منطقه، امیدبخش و ارزشمند است.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: اقداماتی که با تلاش مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مجموعه همکاران وی برای توسعه این جزیره در حال انجام است، پیام روشنی برای مردم ایران و علاقه‌مندان به این سرزمین دارد و نشان می دهد که با وجود شرایط دشوار، تلاش‌ها برای بازگرداندن کیش به دوران اوج خود ادامه دارد.

صفرزاده ابراز امیدواری کرد که با تداوم این اقدامات، زمینه رونق دوباره گردشگری و فراهم شدن روزهای بهتر برای جزیره کیش فراهم شود.