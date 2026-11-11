استاندار فارس از پایداری بی‌نظیر ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی در استان خبر داد و گفت: وضعیت ذخایر کنونی حتی نسبت به پیش از تحولات اخیر مطلوب‌تر بوده و نظارت جدی بر بازار ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر راهبردی و تأمین کالا‌های اساسی در این استان، از موفقیت چشمگیر طرح‌هایی همچون «روستا‌بازارها» و «از مزرعه تا سفره» در بهبود دسترسی مردم به اقلام ضروری و کاهش میانگین ۲۰ درصدی قیمت‌ها خبر داد. 

استاندار فارس، در تشریح آخرین وضعیت بازار و تأمین مایحتاج عمومی استان با تأکید بر اینکه شرایط ذخایر استراتژیک و کالا‌های اساسی در فارس در وضعیتی کاملاً پایدار و اطمینان‌بخش قرار دارد، اظهار داشت: به لطف تلاش‌های صورت‌گرفته و رصد دقیق زنجیره تأمین و توزیع، ذخایر راهبردی استان در شرایط کنونی حتی در مقایسه با پیش از آغاز نوسانات و تحولات اخیر نیز از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با جدیت و قاطعیت روند تنظیم بازار را رصد می‌کنند.

نقش کلیدی طرح‌های «روستا‌بازار» و «از مزرعه تا سفره» در تعدیل قیمت‌ها

استاندار فارس اجرای طرح‌های ابتکاری «روستا‌بازار» و «از مزرعه تا سفره» را از جمله راهبرد‌های اثربخش در حوزه مدیریت بازار برشمرد.

او تصریح کرد: این طرح‌ها توانسته‌اند با حذف واسطه‌های غیرضروری و اتصال مستقیم تولیدکننده به مصرف‌کننده، نقش به‌سزایی در تسهیل فرآیند تأمین، توزیع و ثبات قیمت‌ها ایفا کنند؛ به طوری که بررسی‌های میدانی و آمار‌های نظارتی حاکی از کاهش چشمگیر تا ۲۰ درصدی قیمت اقلام عرضه‌شده در این مراکز نسبت به سطح بازار آزاد است.

کوتاه‌کردن زنجیره ارزش و حمایت از قدرت خرید خانوار

در همین چارچوب، فعالیت شبکه‌مند روستا‌بازار‌های راه‌اندازی‌شده توسط سازمان تعاون روستایی استان فارس، با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تعاونی‌های تولید، روستایی و زنان تحت پوشش، توانسته است بستر مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، دامی و کالا‌های اساسی فراهم کند.

کوتاه‌کردن مسیر عرضه از مزرعه تا سفره، علاوه بر جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، به تولیدکنندگان خرد روستایی امکان می‌دهد تا محصولات خود را با قیمت عادلانه‌تری به فروش برسانند و از سوی دیگر، شهروندان نیز می‌توانند مایحتاج خود را با کیفیتی مطلوب و قیمتی اقتصادی تهیه کنند که این امر بازوی حمایتی مهمی برای حفظ و تقویت قدرت خرید خانوار‌ها به شمار می‌رود.

استاندار فارس در پایان، تداوم تأمین مناسب، به‌موقع و پایدار مایحتاج عمومی را مهم‌ترین عامل در ایجاد اطمینان خاطر در میان شهروندان دانست و تأکید کرد: مدیریت هوشمندانه زنجیره توزیع، توسعه بازارچه‌ها و عرضه‌گاه‌های مستقیم کالا در سطح شهر‌ها و روستا‌ها با قوت ادامه خواهد یافت تا ضمن حفظ آرامش و ثبات کامل در بازار استان، دغدغه‌های معیشتی شهروندان به حداقل برسد.

منبع: تعاون روستایی فارس

برچسب ها: استاندار فارس ، ذخایر راهبردی ، کالاهای اساسی ، تعاون روستایی فارس
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