مدیرعامل صندوق بازنشستگی مس در نشست خبری با اصحاب رسانه توضیحاتی را در خصوص حقوق های نجومی و زمین ۱۵ هکتاری ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فرخ فدائی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و بازنشستگان شرکت مس در رفسنجان ضمن تاکید بر اینکه هیچ ابایی از پاسخگویی به هیچ سوالی ندارد، افزود: ۶ هزار و ۹۵ نفر بازنشسته این صندوق که عمر و جوانی خود را در معادن مس گذاشته‌اند حق دارند بدانند ما چه اتفاقی را رقم می‌زنیم.

فیش حقوقی نجومی واقعی است، اما در زمان مدیریت من نبود

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص فیش‌های حقوقی منتشرشده اظهار کرد: ارقام منتشرشده در این فیش‌های حقوقی درست و واقعی بود و فتوشاپ نبود، اما نکته مهم این است که آن فیش مربوط به دوره من نبود.

مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران ادامه داد: من در آبان ماه ۱۴۰۴ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه شدم، در حالی که قرارداد آن فرد توسط مدیرعامل قبلی در فروردین ۱۴۰۴ بسته شده بود.

وی با اشاره به اقدامات خود در این زمینه تصریح کرد: روز ۱۷ دی ۱۴۰۴ کمتر از ۲ ماه پس از انتصابم، طی نامه‌ای مکتوب به مدیر حراست صندوق، پرداخت‌های نامتعارف و حضور افراد غیرمرتبط را شناسایی و اعلام کردم.

فدائی یادآور شد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تمامی آن قرارداد‌ها لغو شد و هیچ‌یک از افرادی که فیش‌هایشان منتشر شد، اکنون در شرکت حضور ندارند، من خودم شروع‌کننده این حرکت بودم و تاوان آن را نیز داده‌ام.

وی با انتقاد از رسانه‌ای شدن این موضوع یک سال بعد از واقعه گفت: انتشار این خبر در آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ یعنی یک سال بعد از آن واقعه صورت گرفته و انتظار داشتم رسانه‌ها پیش از پرداختن به اعداد، در این خصوص از من نیز سوال می‌پرسیدند، البته اصل موضوع که حقوق‌های نجومی نباید وجود داشته باشد، بسیار خوب است و صندوق مس نباید حیاط خلوت هیچ‌کس باشد.

مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران در ادامه به موضوع فیش‌های حقوقی پرسنل پیمانکاری مجتمع مس سرچشمه اشاره کرد و گفت: این موضوع مربوط به پرسنل پیمانکاری شرکت‌های سه و چهار در مجتمع مس سرچشمه بود که قرارداد آنها مربوط به قبل از من و در دوره مدیران صندوق در ۲ دوره قبل بسته شده بود. من هیچ‌جای این قصه نبودم، اما وقتی موضوع را دیدم، مقابل آن ایستادم، شاید ظاهر کار خیلی مؤمنانه نباشد، ولی تلاش می‌کنیم در باطن نیز رعایت کنیم.

دامنه گسترده رانت و بومی‌گزینی ۳۰ درصدی

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بومی‌گزینی و نیرو‌های غیربومی اضافه کرد: نیرو‌های غیربومی همیشه در مجموعه صندوق وجود داشته‌اند و رانت‌های سیاسی دامنه گسترده‌ای داشته است، ما از روز اول ملاک را صورت‌های مالی و نه عهد اخوت با مدیران قرار دادیم و اگر صورت‌های مالی فردی مثبت و سودده بود با افتخار ابقا شد و اگر نبود با هر دوست و آشنایی که داشتند، تقابل کردیم.

فدائی افزود: تغییرات گسترده‌ای در اعضای هیات مدیره شرکت‌ها به وجود آوردیم و بالغ بر ۳۰ درصد ظرفیت بومی را اضافه کردیم که مستند و موجود است و همچنین جلوی نیرو‌هایی که بر مبنای سفارش پذیرفته می‌شدند را گرفتیم.

تفاوت بلیط اکونومی و بیزینس‌کلاس را از منابع صندوق پرداخت نکردم

وی در پاسخ به سوالی درباره استفاده از بلیط بیزینس‌کلاس نیز گفت: بله، همانطور که رییس‌کل دادگستری استان کرمان نیز اشاره کرده، بنده از بلیط بیزینس‌کلاس استفاده کرده‌ام و این موضوع را پنهان نمی‌کنم و باید بگویم در عمده پرواز‌های قبلی نیز از بلیط بیزینس‌کلاس استفاده شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی مس بیان کرد: اصل این موضوع برای یک مدیر تخلف نیست، اما در صندوقی که بازنشستگان برای معیشت و امرار معاش خود با مشکل روبه‌رو هستند، صد درصد کار پسندیده و اخلاقی نیست.

وی ابراز کرد: حتی یک ریال از مازاد پول بلیط اکونومی به بیزینس‌کلاس را از مجموعه صندوق بازنشستگی مصرف نکرده‌ام و با هزینه شخصی خریداری کرده‌ام، آن روز نیز به دلیل عجله‌ای که در مسیر داشتم، بلیط رفت و برگشت را به طور کامل خودم پرداخت کردم و تفاوت آن را از جیب شخصی دادم و اگر لازم باشد، حتی بیش از این نیز رعایت می‌کنم.

زمین ۴۵ ساله و وعده واگذاری کامل به بازنشستگان

فدائی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبه اصلی بازنشستگان درباره زمین ۱۵ هکتاری این صندوق واقع در یکی از بهترین نقاط شهر کرمان گفت: ۴۵ سال این زمین آنجا بوده و همه گلایه‌ها به حق است.

وی ادامه داد: طی ۶ ماه گذشته (پس از انتصاب) سه بار با بازنشستگان نشست داشته‌ام و امروز نیز مقابل حدود ۵۰ خبرنگار نشسته‌ام و هر زمان هر کسی به دفتر من آمده، درِ دفترم باز بوده است، در گذشته راحت‌ترین کار این بود که پاسخگویی نباشد، اما امروز رویارویی کامل وجود دارد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگان مس در ادامه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده تصریح کرد: طی سال گذشته شورایی در استان تشکیل شد و چند امضای بسیار محکم ازجمله امضای بخشی از حاضران در زمین، پایه این کار شد و با استاندار کرمان بیش از ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه گفت‌و‌گو کردم و مدیرعامل شرکت ملی مس نیز به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرد، رئیس کل دادگستری استان و سایر افراد نیز همراهی کردند و یک اجماع کلی صورت گرفت، وعده‌ای که گرفته‌ام این است که امیدوارم این زمین تمام و کمال متعلق به بازنشستگان باشد و من هم بخشی از شما هستم.

وی با تأکید بر اینکه این موضوع با تعامل استان کرمان و بدون هزینه‌تراشی برای صندوق پیش می‌رود، افزود: نگران نباشید، اصل این نشست برای همان موضوع است و هر لحظه که ابهامی وارد شود، همه با هم یک‌دست و یک‌صدا پیش می‌رویم، من نمی‌ترسم و شما بازنشستگان هم نباید بترسید، زمین خط قرمز ما است.

فدائی با استقبال از تعامل مستمر با رسانه‌ها تصریح کرد: هر لحظه که احساس کنم نمی‌توانم در برابر فشار‌ها مقاومت کنم، کنفرانس دیگری برگزار می‌کنم و صریح می‌گویم که نتوانستم، اما تا روزی که روی صندلی هستم، اجازه نمی‌دهم حق بازنشستگان پایمال شود.

بیش از ۷۰ درصد مس متعلق به کرمان است

وی در ادامه این نشست، با رد ادعای یکی از نمایندگان مجلس درباره تعلق ۵۰ درصد صنعت مس به آذربایجان، آن را «بی‌پشتوانه و خالی از فکر» خواند و گفت: بیش از ۷۰ درصد صنعت مس ایران متعلق به استان کرمان است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی مس عنوان کرد: این صحبت به شدت بی‌پشتوانه، اشتباه و خالی از فکر بوده است البته ورود به موضوع شرکت ملی صنایع مس ایران مربوط به روابط عمومی این شرکت و مدیرعامل صنایع ملی مس ایران است، اما به عنوان مدیرعامل این صندوق و بخش حقیقی خودم می‌گویم که اینگونه اظهارات هیچ پایه و اساسی ندارد.

وی با اشاره به پیشینه صنعت مس در کشور تاکید کرد: وقتی سرچشمه و رفسنجان با صنعت مس گره خورده و آغازکننده این صنعت بودند، هیچ قدرت سیاسی نمی‌تواند ذره‌ای خدشه به آن وارد کند و کسی نمی‌تواند تاریخ ما را جابه‌جا کند، بیش از ۷۰ درصد این مجموعه متعلق به استان کرمان است و این موضوع قابل خدشه نیست.

جذب سه‌هزار فرزند بازنشسته در اولویت صندوق

فدائی در پاسخ به مطالبه فرزندان بازنشستگان برای اشتغال گفت: بیش از سه هزار فرزند بازنشسته متقاضی کار هستند که این میزان بایستی در فواصل مختلف و با یک شیب ملایم، به جای افرادی که از بیرون جذب می‌شوند، در شرکت‌های تابعه مشغول به کار شوند.

وی خاطرنشان کرد: ۵۴ شرکت تابعه با بیش از ۱۸ هزار نیرو می‌توانند این موضوع را در یک دهه حل کنند و در یک روز و دو روز قابل رفع نیست.

مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به صدور بخشنامه‌ای مهم در این زمینه تصریح کرد: ما یک بخشنامه به کل شرکت‌های تابعه ابلاغ کردیم و گفتیم حق جذب افراد از خارج از سیستم را ندارید و تمام این افراد باید از فرزندان بازنشستگان و از روی لیستی که در اختیارتان است، باشد لذا اولویت ما جذب فرزندان بازنشسته است و نیاز شرکت‌ها نیز بر همین اساس تعیین می‌شود.

مقابله با انتصابات نزدیکان

وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به اتهامات درباره پارتی‌بازی در انتصابات گفت: اگر یک مورد در کل مجموعه صندوق بازنشستگی مس ببینید که من پسرخاله یا دخترخاله‌ام را سر کار آورده باشم، به من بگویید، متاسفانه، چون این کار باب بوده و برخی مدیران عامل در چهار ماه پنج نفر از اقوام خود را سر کار می‌گذارند و ما این شیب غلط را متوقف کردیم و اکنون جمعیت قابل توجهی از فرزندان بازنشسته در حال جذب هستند.

فدائی با اشاره به انتشار فراخوان جذب فارغ‌التحصیلان مکانیک افزود: جذب لیسانس مکانیک را فراخوان دادیم و از تمامی واجدان شرایط برای شرکت در این فراخوان دعوت می‌کنم، اما اولویت ما جذب فرزندان بازنشستگان است و بر اساس نیاز شرکت‌ها پیش می‌رویم.

حقوق من از ۱۸۸ میلیون تومان تجاوز نکرده است

وی با اشاره به انتشار فیش حقوقی منتشرشده در رسانه‌ها تصریح کرد: حقوق من به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه و مدیرعامل صندوق بازنشستگی از آبان‌ماه سال گذشته که وارد مجموعه مس شدم، حتی یک ریال از ۱۸۸ میلیون تومان تجاوز نکرده است، من خودم را ملزم کردم تا دیگران نیز رعایت کنند.

مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با ابراز گلایه از نحوه انتشار خبر فیش‌های حقوقی گفت: آیا این خبر نشان نمی‌دهد که رانت و فساد و دزدی توسط مدیرعامل صندوق در حال شکل‌گیری است؟ در حالی که آن فیش متعلق به فردی بود که منسوب مدیرعامل ۲ دوره پیش بود و من وی را اخراج کردم و اکنون یک‌سوم حقوق این شخص را دریافت می‌کنم و حق نبود که این فیش حقوقی به اسم من منتشر شود.

پاسخ به مطالبات رفاهی و درمانی بازنشستگان

وی در پاسخ به گلایه یکی از خبرنگاران درباره کمبود زیرساخت‌های رفاهی و درمانی بازنشستگان در برخی شهرستان‌ها ازجمله رفسنجان، رابر و جیرفت گفت: دغدغه شما را کاملاً درک می‌کنم، بحث رفاهی، درمانی و ورزشی بازنشستگان از مطالبات به حق است، بیشترین تعداد بازنشسته در رفسنجان است و متاسفانه به زیرساخت‌های لازم برای آنها توجه نشده است.

فدائی با تاکید بر پیگیری این مطالبات افزود: ما همراه شما و همدل با شما هستیم، دفاع ما از شما است و خواهد بود، این مطالبات را از طریق شرکت ملی مس و صندوق پیگیری می‌کنیم تا زیرساخت‌های رفاهی و درمانی در استان کرمان و به ویژه رفسنجان ایجاد شود.

مبارزه با فساد و بورسی کردن شرکت‌ها

وی در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با فساد در مجموعه صندوق اظهار کرد: تمامی شرکت‌های این صندوق را به ترتیب بورسی می‌کنم تا مجبور باشند شفاف عمل کنند و نتوانند پشت پرده هر کاری که خواستند انجام دهند، سه شرکت پذیرش گرفته‌اند و وارد فرایند بورسی شدند که این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی ما برای شفافیت است.

این مسئول با اشاره به بخشنامه سقف دریافتی مدیران گفت: برای منسوبین بخشنامه کردیم که سقف دریافتی باید مشخص باشد و از قانون تبعیت کنند، اهل فساد نیستیم و سعی می‌کنیم در عمل نیز ثابت کنیم.

وی ضمن هشدار در خصوص خطر سوءاستفاده از برخی دارایی‌ها افزود: راحت‌ترین کار برای کسی که بخواهد سوءاستفاده کند، این است که به اسم مولدسازی، دارایی‌ها را بفروشد و بگوید پولش را در بانک گذاشتم، در حالی که در فروش ۲۰ درصد به جیب افراد می‌رود و در خرید نیز حساب بانکی به نام اقوام منتقل می‌شود و ما با این رویه مقابله می‌کنیم.

جانمایی نمایشگاه جنوب شرق اشتباه بود

مدیرعامل صندوق بازنشستگی مس در پاسخ به پرسشی در مورد نمایشگاه جنوب شرق و بدهی شرکت پسته ایرانیان گفت: کشور بیش از یک سال است که در شرایط حساس و جنگی به سر می‌برد، نمایشگاه جنوب شرق به علت موقعیت مکانی خود که در نزدیکی منطقه نظامی است به هیچ عنوان نمی‌تواند کاربرد اجرایی داشته باشد، از روز نخست، جانمایی این نمایشگاه اشتباه بوده و من آن را جانمایی نکرده‌ام.

وی افزود: ما در حال تعامل با شرکت ملی مس و استان کرمان هستیم تا این نمایشگاه را در زمره تعهداتمان فاکتور کرده و هزینه‌هایی که شده را وصول کنیم.

۶۵ فرزند بازنشسته اخراج‌شده را بازگرداندم

فدائی در پاسخ به گلایه یکی از بازنشستگان درباره اخراج فرزندان بازنشسته توسط مدیرعامل قبلی گفت: در شرکت مورد اشاره، ۶۵ فرزند بازنشسته در چهار ماه گذشته اخراج شده بودند و روزی که تغییر مدیریت دادیم، این افراد را به کار برگرداندیم.

وی با تاکید بر سیاست جدید این صندوق تصریح کرد: اگر یک مورد فرزند بازنشسته در هر شرکتی اخراج شود، ممکن است جذب نکنیم، چون صلاحیت نداشته باشد، اما اگر کسی به هر دلیل جذب شده و حتی یک ساعت کار کرده، حق ندارند اخراجش کنند و اگر اخراج شده باشد، همین امروز برمی‌گردد و این سیاست قطعی ما است.

همچنین تعدادی از بازنشستگان شرکت مس در این نشست مطالبات خود را به ویژه در بخش درمانی و زمین‌های صندوق بازنشستگی مس اعلام کردند.

منبع:ایرنا