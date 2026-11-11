باشگاه خبرنگاران جوان - افشین یگانه اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی مردی ۶۰ ساله در ارتفاعات بیستون به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه (EOC)، در ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات باقرالعلوم بیستون به منطقه اعزام شد و عملیات جست‌وجو برای یافتن فرد مفقودی آغاز شد.

وی افزود: با توجه به شرایط نامساعد جوی و بارش‌های شدید باران، ادامه عملیات در مرحله نخست به روز بعد موکول شد. در روز دوم نیز دو تیم عملیاتی از پایگاه جمعیت هلال‌احمر بیستون به منطقه اعزام شدند، اما به دلیل تداوم شرایط نامساعد جوی، امکان ادامه جست‌وجو فراهم نشد و عملیات به روز بعد موکول شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه ادامه داد: در روز سوم، یک تیم عملیاتی از پایگاه بیستون به همراه یک تیم پهپادی مجهز به سه دستگاه پهپاد از ستاد جمعیت هلال‌احمر استان، عملیات جست‌وجوی زمینی و هوایی را به‌صورت هم‌زمان انجام دادند، اما اثری از فرد مفقودی پیدا نشد و جست‌وجو برای روز بعد ادامه یافت.

یگانه خاطرنشان کرد: در روز چهارم عملیات، با مشارکت تیم‌های مردمی و اعضای هیأت کوهنوردی، پیکر فرد مفقودی در ارتفاعات بیستون شناسایی شد؛ در این مرحله نیز تیم پهپادی جمعیت هلال‌احمر در روند جست‌وجوی هوایی مشارکت داشت.

وی افزود: پس از مشخص شدن موقعیت پیکر، تیم‌های عملیاتی و نجاتگران کوهستان جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با حضور در منطقه و برپایی کارگاه‌های فنی، امکان دسترسی به محل را فراهم کردند. امدادگران پس از دسترسی به پیکر، اقدامات لازم را برای انتقال آن انجام دادند و در ادامه، پیکر با تلاش نیروهای عملیاتی به پایین کوه منتقل و به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در پایان از شهروندان و علاقه‌مندان به کوهنوردی خواست پیش از عزیمت به مناطق کوهستانی، وضعیت جوی و هشدارهای هواشناسی را بررسی کنند و از صعود در شرایط نامساعد جوی و بارش‌های شدید بپرهیزند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از کوهنوردی انفرادی، انتخاب مسیرهای متناسب با توان جسمانی، همراه داشتن تجهیزات و ملزومات ایمنی و اطلاع‌رسانی برنامه صعود به خانواده یا افراد مطلع تأکید کرد و یادآور شد در صورت بروز حادثه یا مفقودی، موضوع باید در کوتاه‌ترین زمان از طریق شماره ۱۱۲ به جمعیت هلال‌احمر اطلاع داده شود.