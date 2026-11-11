واکنش متقابل ایران به اقدام آرژانتین علیه سپاه؛ دو نیروی نظامی این کشور تروریستی اعلام شد

وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام دولت آرژانتین در معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان نهاد تروریستی، اعلام کرد نیروی دریایی و نیروی هوایی این کشور را بر اساس اصل عمل متقابل و قانون مصوب سال ۱۳۹۸، سازمان‌های تروریستی می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای نیروی دریایی و نیروی هوایی آرژانتین را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی اعلام کرد و تصریح کرد: از آنجا که دولت آرژانتین برخلاف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، در اقدامی خصمانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یکی از ارکان نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران است، به‌عنوان نهاد تروریستی معرفی کرده است، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل عمل متقابل و مستند به قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا»، مصوب سال ۱۳۹۸ که تصریح می‌کند: «کلیه کشورهایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت کنند، مشمول عمل متقابل می‌شوند»، نیروی دریایی آرژانتین و نیروی هوایی آرژانتین را مشمول قانون مذکور و مفاد آن می‌داند و آنها را به عنوان سازمان‌های تروریستی اعلام می‌کند.

این بیانیه تاکید کرد: بدیهی است مسئولیت همه پیامدهای مترتب بر این امر بر عهده دولت آرژانتین خواهد بود.

برچسب ها: وزارت خارجه ، آرژانتین ، اقدام تروریستی
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