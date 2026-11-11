با انتشار یک فیلم در فضای مجازی که محتوای توهین آمیز داشت، دادستانی تهران ضمن احضار زن مدعی دارای تحصیلات روانشناسی پس از بررسی سوابق وی علیه او اعلام جرم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ در پی انتشار یک محتوای فاقد سند و حاوی الفاظ توهین آمیز، دادستانی تهران ضمن دستور شناسایی فرد مورد اشاره دستور تحقیق در رابطه با ادعای کذب وی را صادر کرد.

با شناسایی فرد مورد اشاره و احضار وی به مرجع قضایی در گام ابتدایی مشخص شد زن مدعی دارای تحصیلات روانشناسی حتی سابقه تحصیلات دانشگاهی هم ندارد.

با انجام تحقیقات ابتدایی علیه فرد مورد اشاره که با دو حساب کاربری در فضای مجازی نزدیک به یک میلیون دنبال کننده داشت، اعلام جرم شده و پرونده قضایی برای او تشکیل شد.

به دستور قاضی پرونده حساب‌های کاربری متهم مسدود شده و رسیدگی به پرونده وی ادامه دارد.

برچسب ها: دادستانی ، اعلام جرم
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دادستانی تهران علیه زن مدعی روانشناسی که حتی تحصیلات دانشگاهی هم نداشت اعلام جرم کرد
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