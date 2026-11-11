باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پای کار وطن در تجمعات شبانه + فیلم

دویست و پنجاه و پنجمین شبِ حماسه سازیِ ملتِ مبعوث در میادین تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تجمعات شبانه، مردم از اراده و عزم خستگی ناپذیری گفتند که برای وطن، پایدار و استوار است.

 

مطالب مرتبط
پای کار وطن در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

دویست و پنجاهمین شب تجمعات مردم +فیلم

دویست و پنجاه‌وپنجمین شب حماسه‌سازی ملت + فیلم

پای کار وطن در تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

حضور پرشور مردم در ۲۵۲ اجتماع شبانه علیرغم بارش باران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای حمله به رادار آمریکایی در جزیره عمان چه بود؟ + فیلم
۸۶۰

ماجرای حمله به رادار آمریکایی در جزیره عمان چه بود؟ + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
رونمایی از توانمندی‌های جدید سپاه و موشک‌های شگفتی‌ساز ایران در انتظار دشمن + فیلم
۶۸۵

رونمایی از توانمندی‌های جدید سپاه و موشک‌های شگفتی‌ساز ایران در انتظار دشمن + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
رسوایی رسانه‌های ضدایرانی با اعتراف نماینده کنگره آمریکا به نقش پنتاگون در جنایت میناب + فیلم
۶۱۹

رسوایی رسانه‌های ضدایرانی با اعتراف نماینده کنگره آمریکا به نقش پنتاگون در جنایت میناب + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
پای کار وطن در تجمعات شبانه + فیلم
۵۴

پای کار وطن در تجمعات شبانه + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۵
تحلیلگر لبنانی: معادله کنونی منطقه نتیجه انباشت دستاوردهای ایران است + فیلم
۵۰

تحلیلگر لبنانی: معادله کنونی منطقه نتیجه انباشت دستاوردهای ایران است + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha