تصاویری از زیبایی‌های پاییزی استان، ارسالی از سوی یکی از هنرمندان خوش‌ذوق چهارمحال و بختیاری، چهره‌ رنگارنگ این فصل را روایت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - پاییز، فصلِ رنگ‌ها و سکوت؛ میثم بابایی فارسانی هنرمند خوش‌ذوق چهارمحال و بختیاری، این سکوت رنگارنگ را در قاب دوربین خود به تصویر کشیده و زیبایی‌های گذرای طبیعت استان را روایت کرده است.

در میان برگ‌های زرد و نارنجی که بر بستر زمین می‌نشینند، نگاه هنرمندانه‌ این عکاس، روایتی تازه از فصل گذار را رقم زده است. تصاویر ارسالی، نه‌تنها زیبایی طبیعت استان را نمایان می‌کند، بلکه نشان‌دهنده‌ی ظرفیت‌های هنری و نگاه خلاقانه هنرمندان این خطه است.

این هنرمند در هر قاب، برگ‌های زرد و نارنجی همچون قطعاتی از یک نقاشی، سکوت و آرامش پاییزی را به تصویر کشیده‌ و با نگاهی جزئی‌نگر، تلاش کرده است تا زیبایی‌های گذرای این فصل را برای مخاطبان ماندگار کند.

برچسب ها: فصل پاییز ، طبیعت پاییزی
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