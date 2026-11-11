فرماندار گیلانغرب از برآورد اولیه خسارت ۷۴ میلیارد تومانی خسارت بارندگی‌های اخیر به بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: بیشترین خسارت‌ها به زمین‌های کشاورزی واقع در حاشیه رودخانه‌ها و مسیر عبور روان‌آب‌ها وارد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حشمت رضایی اظهار کرد: بارندگی‌های روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان‌ماه علاوه بر اراضی کشاورزی و محصولات زراعی، بخش‌هایی از زیرساخت‌های شهرستان را نیز تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسان جهاد کشاورزی، میزان خسارت واردشده به بخش کشاورزی ۷۴ میلیارد تومان برآورد شده که عمده آن مربوط به اراضی کشاورزی در مسیر رودخانه‌ها و محل عبور روان‌آب‌ها است.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به اختلال در خدمات‌رسانی به برخی روستاها گفت: بارندگی‌ها موجب قطع آب و برق ۲۰ روستای دهستان ویژنان این شهرستان شد که با تلاش نیروهای دستگاه‌های خدمات‌رسان، مشکلات ایجادشده برطرف و جریان آب و برق در این روستاها برقرار شد.

رضایی همچنین از اختلال در ارتباط فیبرنوری مرز سومار بر اثر بارندگی‌ها خبر داد و افزود: این مشکل نیز با تلاش مجموعه مخابرات شهرستان و استان برطرف شد و ارتباطات این مرز به وضعیت عادی بازگشت.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های عمرانی شهرستان اظهار کرد: برخی راه‌ها، پل‌ها و ابنیه فنی نیز در جریان بارندگی‌ها آسیب دیدند که با انجام اقدامات لازم، تعمیر و بازسازی شدند.

فرماندار گیلانغرب با بیان اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی انجام شده بود، گفت: دستگاه‌های اجرایی و امدادی در آمادگی بودند و برای رفع مشکلات و بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی اقدام کردند.

برچسب ها: خسارت کشاورزی ، خسارت بارندگی
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