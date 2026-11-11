رسانه‌های اسرائیلی از مشاجره لفظی شدید میان ترامپ و نتانیاهو بر سر تحولات ایران خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت رژیم تروریستی اسرائیل و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان تماس تلفنی درباره گام‌های بعدی مرتبط با ایران، وارد یک «مشاجره لفظی بسیار شدید» شدند.

وب‌سایت خبری «وای‌نت» به نقل از منابعی گزارش داد که این گفت‌و‌گو طی آخر هفته گذشته و در شرایطی انجام شد که رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا درباره احتمال ازسرگیری عملیات نظامی در غرب آسیا اختلاف‌نظر دارند.

بر اساس این گزارش، دفتر نتانیاهو در واکنش به این خبر مدعی شد که این گفت‌و‌گو «به‌هیچ‌وجه دشوار نبوده است».

از سوی دیگر، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که نتانیاهو هر روز از دونالد ترامپ می‌خواهد عملیات نظامی علیه ایران را از سر بگیرد. یکی از این رسانه‌ها به نقل از یک منبع اعلام کرد: «نتانیاهو هر روز با ترامپ تماس می‌گیرد تا او را به ازسرگیری جنگ تشویق کند.»

این منبع همچنین اشاره کرد که مخالفان ازسرگیری درگیری‌ها در کاخ سفید تلاش می‌کنند رئیس‌جمهور آمریکا را متقاعد کنند که مذاکرات را در اولویت قرار دهد. رهبران منطقه نیز به ترامپ توصیه می‌کنند از تشدید تنش‌ها خودداری کرده و مسیر مذاکرات را در اولویت قرار دهد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: ترامپ و نتانیاهو ، جنگ با ایران
خبرهای مرتبط
فرانسه از ورود رئیس شورای شهرک‌نشینان شمال کرانه باختری جلوگیری کرد
ترامپ: آمریکا جنگ با ایران را آغاز نکرد!
ائتلاف نتانیاهو نخستین رأی‌گیری در کنست جدید را به مخالفان واگذار کرد
فایننشال تایمز: نتانیاهو هر روز از ترامپ می‌خواهد جنگ علیه ایران را از سر بگیرد
اذعان ترامپ به بیزاری گسترده از اسرائیل در آمریکا
قطر از ادامه میانجی‌گری میان ایران و آمریکا خبر داد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل دیگر حتی یک دقیقه صلاحیت ندارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
بازی فریب دیگری آغاز شده است.... هوشیار باشید
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
از شدت درموندگی افتادن به جون هم
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
عجب. هنوز باورتون هست از جنگ زرگری اینا. یادتون رفت قبل جنگ رمضان. خواهشا خام این رفتارها نشثید
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
ترامپ قمارباز جهنم منتظر تو و نتانیاهو می باشد.بزودی ان شاء‌الله
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
اینا همش فیلم بین سگ زرد و کفتار هستش.‌..
بعبارت خودمونی جر زرگری هستش تا مردم فریب بدهند...
معمولا قبل از حمله ها همچنین ژست و فیلمهایی داشته اند..
پس به هوش باشید
۰
۱۰
پاسخ دادن
ترامپ: آمریکا جنگ با ایران را آغاز نکرد!
ائتلاف نتانیاهو نخستین رأی‌گیری در کنست جدید را به مخالفان واگذار کرد
روسیه: فقط ایران می‌تواند درباره سرنوشت اورانیوم غنی‌شده خود تصمیم بگیرد
نیویورک تایمز: همسایگان ایران تمایلی به مشارکت در محاصره زمینی تهران ندارند
کتائب حزب‌الله: از ایران دفاع خواهیم کرد
شیخ نعیم قاسم: ایران کشوری محوری است و نقشه آینده منطقه با حمایت آن شکل می‌گیرد
فرانسه از ورود رئیس شورای شهرک‌نشینان شمال کرانه باختری جلوگیری کرد
افزایش بهای نفت در سایه تداوم تنش‌ها در آسیای غربی و اوکراین
قالیباف: بی‌اعتمادی به واشنگتن مانع اصلی دستیابی به توافق است
موج تهدید‌های بمب‌گذاری در مدارس انگلیس، ایرلند و ایتالیا
آخرین اخبار
سازمان ملل: دیگر بهانه‌ای پذیرفتنی نیست؛ همه گذرگاه‌های غزه را باز کنید
نیویورک تایمز: همسایگان ایران تمایلی به مشارکت در محاصره زمینی تهران ندارند
شیخ نعیم قاسم: ایران کشوری محوری است و نقشه آینده منطقه با حمایت آن شکل می‌گیرد
فرانسه از ورود رئیس شورای شهرک‌نشینان شمال کرانه باختری جلوگیری کرد
کالاس: آمریکا نمی‌تواند از طرف اتحادیه اروپا درباره تحریم‌های روسیه مذاکره کند
هشدار سازمان ملل درباره افزایش ناامنی غذایی در لبنان
ترامپ: آمریکا جنگ با ایران را آغاز نکرد!
قالیباف: بی‌اعتمادی به واشنگتن مانع اصلی دستیابی به توافق است
موج تهدید‌های بمب‌گذاری در مدارس انگلیس، ایرلند و ایتالیا
افزایش بهای نفت در سایه تداوم تنش‌ها در آسیای غربی و اوکراین
روسیه: فقط ایران می‌تواند درباره سرنوشت اورانیوم غنی‌شده خود تصمیم بگیرد
کتائب حزب‌الله: از ایران دفاع خواهیم کرد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه چین و آمریکا
ائتلاف نتانیاهو نخستین رأی‌گیری در کنست جدید را به مخالفان واگذار کرد
افزایش تنش‌ها در اسپانیا همزمان با نخستین اعتصاب سراسری ۱۴ سال اخیر
درخواست زلنسکی برای حضور نمایندگان اروپایی در مذاکرات صلح بعدی
تخلیه بیش از ۳۰۰ مدرسه در ایتالیا در پی دریافت هشدار جعلی بمب‌گذاری
داماد ترامپ از توافق روسیه و اوکراین برای تبادل اسرا خبر داد
روسیه به شهروندان خود درباره سفر به لهستان هشدار داد
کشته شدن ۱۱ نیروی پلیس پاکستان در حمله افراد مسلح
لولا: توجه جهان از تغییرات اقلیمی به تسلیحات و تعرفه‌ها معطوف شده است
توافق روسیه و اوکراین برای تبادل گسترده اسرا در مذاکرات ابوظبی
شکایت خانواده کندی برای توقف پروژه «طاق پیروزی» ترامپ
گزارش بلومبرگ درباره تداوم توان موشکی ایران پس از جنگ
ترامپ به چین پیشنهاد جایگزینی نفت ایران با نفت آمریکا را داد
سرلشکر رضایی پایگاه‌های دوردست آمریکا را تهدید کرد
جنگنده سعودی از تیررس پدافند یمن فرار کرد
هشدار روسیه درباره احتمال ازسرگیری درگیری در منطقه
افزایش قیمت نفت در سایه تنش‌ها در تنگه هرمز
تقلای نتانیاهو برای جلوگیری از تشکیل کابینه رقیب