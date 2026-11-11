باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت رژیم تروریستی اسرائیل و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان تماس تلفنی درباره گام‌های بعدی مرتبط با ایران، وارد یک «مشاجره لفظی بسیار شدید» شدند.

وب‌سایت خبری «وای‌نت» به نقل از منابعی گزارش داد که این گفت‌و‌گو طی آخر هفته گذشته و در شرایطی انجام شد که رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا درباره احتمال ازسرگیری عملیات نظامی در غرب آسیا اختلاف‌نظر دارند.

بر اساس این گزارش، دفتر نتانیاهو در واکنش به این خبر مدعی شد که این گفت‌و‌گو «به‌هیچ‌وجه دشوار نبوده است».

از سوی دیگر، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که نتانیاهو هر روز از دونالد ترامپ می‌خواهد عملیات نظامی علیه ایران را از سر بگیرد. یکی از این رسانه‌ها به نقل از یک منبع اعلام کرد: «نتانیاهو هر روز با ترامپ تماس می‌گیرد تا او را به ازسرگیری جنگ تشویق کند.»

این منبع همچنین اشاره کرد که مخالفان ازسرگیری درگیری‌ها در کاخ سفید تلاش می‌کنند رئیس‌جمهور آمریکا را متقاعد کنند که مذاکرات را در اولویت قرار دهد. رهبران منطقه نیز به ترامپ توصیه می‌کنند از تشدید تنش‌ها خودداری کرده و مسیر مذاکرات را در اولویت قرار دهد.

منبع: اسپوتنیک