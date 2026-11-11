رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در جنگ تحمیلی سوم بالغ بر ۱۸۰۰ نیروی داوطلب برای کمک‌رسانی به مردم ثبت نام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در دومین کنگره  آسیب‌ دیدگان جنگ گفت: در ایام جنگ تحمیلی سوم هیچ خدمتی تعطیل نشد و در اوج حملات دشمن صهیونیستی و آمریکایی خدمات بهداشتی و درمانی به مراجعه کنندگان ارائه شد؛ در حوزه دارو به خاطر ذخیره سازی مناسب کمبودی نداشتیم و در جنگ تحمیلی سوم بالغ بر ۱۸۰۰ نیروی داوطلب برای کمک‌رسانی ثبت‌نام کردند.

به گفته وی،  بسیاری از پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های پزشکی و  جراحی از جنگ تحمیلی اول کسب شده است.در حوزه سلامت هم تکیه‌گاه اصلی سرمایه نیروی انسانی است. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع خبرنگاران تاکید کرد: سلامت معنوی سبب ارتقای سلامت روح و روان افراد و به ویژه دانشجویان خواهد شد. 

رئیس کرمی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی به صورت حضوری از ۲۸ شهریور فعال است و آموزش‌های لازم بر اساس چارت دانشگاهی به دانشجویان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: چندین شرکت دانشجویی در زیرمجموعه شرکت‌های رشد دانشگاه فعالیت دارند. بسیاری از شرکت‌های قدیمی که امروز به تولیدات بزرگی رسیده‌اند نیز کار خود را از مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کرده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر کشور دچار کمبود پزشک نیست و تنها موضوع مطرح در سراسر ایران توزیع نادرست پزشک است که در این خصوص باید برنامه‌ریزی بهتری صورت بگیرد.

در ادامه مراسم، احمد نوربالا، عضو فرهنگستان علوم پزشکی و دبیر علمی کنگره گفت:  نتایج ارزیابی موسسه نظرسنجی افکار عمومی پاریس از ۳۰ کشور در جنگ نشان داد که بالاترین نگرانی مردم بحث سلامت روان با عدد ۴۵ درصد است؛ در شرایط جنگ در سطح جهانی بیشترین اعتماد به پزشکان و کمترین اعتماد به سیاستمداران است. 

به گفته وی، با وجود حجم گسترده حوادث ‌و ترومای وارده به مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی دوم ‌و سوم، همچنین ‌عدم برخورداری حمایت گسترده از دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، رشد پساسانحه خوبی در کشور رخ داده است. 

برچسب ها: جنگ رمضان ، نظام سلامت
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