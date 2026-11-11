باشگاه خبرنگان جوان - امان‌محمد کمالی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان اظهار کرد: در جریان فعالیت این سامانه، ارتفاعات گلستان شاهد بارش برف بود و در برخی مناطق ارتفاعات، حدود ۲۰ سانتی‌متر برف بر زمین نشست.

وی افزود: امروز آسمان بیشتر مناطق استان صاف و آفتابی است و دمای فعلی شهر گرگان به ۶ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به کاهش دمای شبانه ادامه داد: کمینه دمای ثبت‌ شده در مناطق مختلف استان طی صبح امروز بین چهار تا هفت درجه سانتی‌گراد بوده و این شرایط سرمای شبانه تا صبح جمعه ۲۲ آبان تداوم خواهد داشت.

کمالی درباره وضعیت جوی روزهای آینده گفت: فردا پنج‌شنبه ۲۱ آبان با عبور امواج کم‌دامنه، شرایط برای افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان، به‌ویژه مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی، فراهم می‌شود.

وی اضافه کرد: از روز جمعه تا اوایل هفته آینده جو استان پایدار خواهد بود و افزایش تدریجی دمای هوا پیش‌بینی می‌شود؛ به‌طوری‌که بیشینه دمای استان در روز یکشنبه به حدود ۲۳ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.